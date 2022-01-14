أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الفلبين خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 37 ألفا و207 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و129 ألفا و512 إصابة.





وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بى إس-سى بى إن) الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 81 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 52 ألفا و815 وفاة. وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و811 ألفا و188 شخصا، وذلك بعدما تعافى 9027 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية. فيما وصل عدد حالات الإصابة النشطة فى البلاد إلى 265 ألفا و509 حالات.

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