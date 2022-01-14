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عمر شويل - جدة دخول منصة دعم الكهرباء kahraba.gov.jo في المملكة الأردنية والتي بدأ آلاف المواطنين بالبحث عن طريقة التسجيل الإلكتروني في المنصة بعد أن أعلن الخير هيئة تنظيم الطاقة والمعادن الأردنية، وبدأ الجميع في الدخول الإلكتروني على المنصة الوطنية للتسجيل إلا أن الهيئة لها بيان هام بعد دخول الكثيرين على خدمة الشكاوى لعدم مقدرتهم على التسجيل في الوقت الحالي بالرغم من إتاحة المنصة وبيان خطوات التسجيل، وجدير بالذكر أن الأردن أعلنت منذ أيام قليلة إطلاق البث التجريب للمنصة وبيان شرائح استهلاك المواطنين والفئات التي تستحق الدعم، كما أعلنت عن الموعد الذي يتم فيه تطبيق هذا القرار.

دخول منصة دعم الكهرباء kahraba.gov.jo سبب فشل التسجيل الان (مستهلك – مدعوم)

يكون ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية في الدول وخاصة أسعار الطاقة من أسباب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، حيث كان في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية وظهور فيروس كرونا العديد من المشكلات في المجتمعات، ويكون فصل الشتاء من الفصول التي يتم فيها استهلاك الطاقة كبيرا بالمنازل، وخاصة الكهرباء والغاز، والتي تأتي لأغراض التدفئة في الشتاء البارد وخاصة في الدول ذات البرودة القاسية، ويرفع دفع فاتورة الطاقة بما يرهق كاهل الاسرة، ولذلك تسعى الحكومات إلى تقديم الدعم اللازم لأبنائها وخاصة للفئات الفقيرة والأكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية والصحية الأخيرة.

هيئة تنظيم الطاقة والمعادن في الأردن وبيان هام

أطلقت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن الأردنية المنصة التجريبية للمواطنين للتسجيل في منظومة دعم جديدة تخص الكهرباء، حيث يكون على المواطنين المسجلين بالمنصة الاستفادة من الخدمة بأسعار اقل وخاصة مع الالتزام بالشرائح المقررة للدعم، وقامت ببيان جداول للاستخدام المنزلي والذي يشكل أكثر من 98% من استهلاك الكهرباء بالأردن، وفي ظل العديد من التداعيات الاقتصادية يتم تقديم تلك الخدمة مدعومة من الدولة

شرائح استهلاك الطاقة الكهربائية

يتم تحديد شرائح الدعم في هيئة تنظيم الطاقة والمعادن حسب حالتين، الأولى حسب التسجيل في منصة الدعم والحالة الثانية حسب تقليل الاستهلاك ليتم الاندراج تحت الشرائح القليلة:

كيفية احتساب التكلفة للمشتركين ببرامج الدعم

من 1 – 300 ك. و. س / شهر 50 من 301 – 600 ك. و. س / شهر 100 أكثر من 600 ك. و. س / شهر 200

كيفية احتساب شرائح الكهرباء حسب الاستهلاك الشهري

شريحة الاستهلاك بالمنزل التعرفة الجديدة (بالفلس / كيلو واط ساعة /شهر) من 1 – 1000 ك. و. س / شهر 120 أكثر من 1000 ك. و. س / شهر 150

أسباب فشل التسجيل في الوقت الحالي بمنصة دعم الكهرباء

قامت الهيئة باستقبال العديد من الشكاوى أن المنصة لا تعمل وحاول المواطن في مرات عديدة للدخول والتسجيل هذا الأسبوع ولم يتمكن، وانتشرت الأخبار عن تفعيل رابط التسجيل ألا أن الهيئة أعلنت أنها قامت بالإطلاق التجريبي للمنصة ليتعرف عليه المواطنين ويتم التعرف على شروط التسجيل والبيانات والمستندات المطلوبة، على أن يتم الإعلان النهائي لشرائح الاستهلاك بالأسبوع المقبل ويتم وقتها تفعيل التسجيل الإلكتروني للمواطنين بالمنصة على أن يتم تطبيق النظام الجديد في نيسان أبريل المقبل.

شروط الحصول على دعم الكهرباء

يتم احتساب آلية التسجيل لكل من المواطن الأردني أو الأجنبي على الأراضي الأردنية ويمكن للجميع الحصول على التسجيل.

يكون التسجيل للأردني للحصول على الدعم على عداد كهربي واحد بثبات ملكيته لهذا العداد أو العقار، ويمكن احتساب أكثر من عداد أذا كان له أكثر من زيجة.

يتم تسجيل غير الأردنيين المقيمين بالأردن من ابناء قطاع غزه أو المقيمين فيها بمراجعة سجل الأحوال المدنية.

يكون على الأردني المتزوج من غير أردنية أو الأردنية المتزوجة من غير أردني التسجيل مع إثبات أنهم رب للأسرة.

يتم استقبال طلبات المسجلين في برنامج التكميلي الأول والثالث والمكرمة الملكية وتكون لهم الأولوية في الدعم.

يكون غير المسجلين بالبرامج الاجتماعية الدخول في الشرائح القليلة من استهلاك الكهرباء لتم الاستفادة ن الدعم.

التسجيل الإلكتروني في منصة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن