رابط دعم الكهرباء في الأردن وخطوات التسجيل والفئات المستفيدة من استحقاق الدعم

رابط دعم الكهرباء هو رابط لمنصة دعم الاستحقاق قامت هيئة تنظيم قطع الطاقة والمعادن في مدينة الأردن بإطلاقه للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير الكثير من مبالغ استحقاق فواتير الكهرباء الخاصة بهم، ويبدأ انطلاق تلك المنصة في بداية شهر أبريل القادم ” نيسان” للعام الحالي 2022 ميلادية، وبهذا الإجراء يتم تخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة تصل إلي 93% لجميع العائلات الأردنية المستفيدة من التعرفة الكهربائية كلاً حسب استهلاكه للكهرباء، وفي خلال الساعات القليلة الماضية قد قام صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن من عقد مؤتمراً صحفياً مع كلاً من أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة، وحسين اللبون رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بخصوص آليات الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة والفئات المستفيدة من هذا الدعم .

رابط دعم الكهرباء في الأردن

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط طلبات الدعم التكميلي بالأردن، بعد الإعلان عن توفير دعم للكهرباء فقد قام العديد من المواطنين من البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط الدعم ومعرفة الفئات المستفيدة من هذا الدعم وكافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، والجدير بالذكر أن تطبيق التعرفة الجديدة سوف يبدأ في أول نيسان ” أبريل المقبل 2022، أما عن الرابط وخطوات التقديم علي الدعم فهو كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي لموقع منصة دعم الكهرباء kahraba.ov.jo .

يجب الضغط علي أيقونة بدء التسجيل.

تقديم فاتورة الكهرباء الخاصة بالمشترك المنزلي للمتقدم.

يجب علي المتقدم كتابة جميع البيانات المطلوبة في دفتر العائلة مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

إرسال الوثيقة الثبوتية وكتابة رقم الجوال الخاص بك.

الضغط علي أيقونة إرسال طلب.

الفئات المستفيدة من استحقاق دعم الكهرباء