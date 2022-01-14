نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تحديث ببجي الجديد 2022.. خطوات تنزيل تحديث ببجي الأخير أفتر ماث pubg mobile 1.8 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات تحديث لعبة ببجي الجديد 2022، بعد الإعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين عن تطوير لعبة ببجي عن إطلاق تحديث جديد، ومنذ ذلك الحين قد تزايد البحث على جميع محركات البحث الشهيرة عن مميزات تحديث لعبة ببجي الجديد 2022 وما هي التحديثات والإضافات التي من المقرر تواجدها في السيزون العشرون.

يذكر أنه صدر تصريح رسمي من الشركة المالكة للعبة ببجي ينص على إطلاق تحديث جديد تحت إصدار يحمل رقم 1.8، والجدير بالذكر ان التحديث الجديد من المقرر أن يبدأ خلال الساعات القلية الماضية، ومنذ بداية الدقائق الأولى يمكن لجميع اللاعبين القيام بتحديث اللعبة واللعب في التحديث الجديد للاصدار 1.8، حيث ان لعبة ببجي واحدة من اهم واشهر الالعاب العالمية المتواجدة في الوقت الحالي، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا.

مميزات تحديث لعبة ببجي الجديد 2022

لقد تم الاعلان عن العديد من مميزات تحديث ببجي الجديد 2022، واهم المميزات والتي جعلت جميع اللاعبين في شوق لتحميل التحديث الجديد هو أنه من المقرر أن تقل مساحة اللعبة، حيث أن مساحة اللعبة حاليًا 1.8 جيجابايت اندرويد، اما بعد التحديث من المقرر ان تصبح 1.8 جيجابايت، ليسهُل تحميل اللعبة على الاجهزة الضعيفة، بالاضافة إلى ذلك فإنه مع التحديث الجديد وتعد هذا من افضل المميزات انه سيتم اضافة الـ Winning-Moment Photo Function، والتي تقوم بإلتقاط صور لآخر ثواني في الجيم، لتكون تلك صور توثيقية، وقد تمت اضافة دراجات نارية تحمل عدد لاعب واحد فقط وتتخطى سرعتها سرعة العربة العادية.

طريقة الحصول على تحديث لعبة ببجي

لتحميل لعبة ببجي في التحديث الجديد وهو السيزون العشرون قم بالدخول إلى جوجل بلاي او المتجر الإلكتروني على الهاتف المحمول الخاص بك، بعد ذلك انقر على خانة البحث داخل المتجر وابحث عن لعبة ببجي، بعد ان تظهر اللعبة امامك قم بالنقر على كلمة تحديث ضمن الخدمات والمواصفات، انقر عليها وانتظر حتى تمام التحديث.

وتسعى شركة بيجي موبايل إلى الوصول إلى أفضل مستوى للعب اللاعبين في خلال المباراة من خلال هذا التحديث ولذلك تمنح اللاعبين مزيد من الفرص للاعب جولات ومباريات أفضل، ولذلك أصدرت التحديثات الجديدة لها.

من المعروف أن شركة بابجي تسعى للوصول إلى الكمال الذي يشعر من خلاله اللاعب بمبالغه في الإثارة وإرتفاع مستوى الأدرينالين لديهم، ولذلك تقوم الشركة بأستمرار تنزيل التحديثات الجديدة، والتي تكون مصحوبة بالكثير من التغيرات التي يكتشفها اللعب عند ممارسة اللعبة بشكل جماعي أو منفرد، ولذلك قامت الشركة المنتجة لها بإصدار تحديث جديد للألعاب تتداول بين الناس بداية من التاسع من شهر يوليو الحالي.

متطلبات تحديث ببجي الجديد

ونوهت شركة ببحي أن اللعبة لا تحتاج إلى إيقاف الخادم عند تحديثها، ولكن كل ما عليك فعله هو التحديث بشكل يدوي من جوجل بلاي، أو التطبيق الخاص بـ آيفون دون الحاجة إلى إيقاف الخادم، حيث لا يتم تحديث اللعبة بشكل تلقائي.

مميزات تحديث ببجي الجديد 1.8

شمل تحديث ببجي الجديد العديد من المميزات التي يبحث عنها لاعبي ببجي حول العالم ومن تلك المميزات هو إضافة نسخة معدلة من خريطة ليفيك حيث يستمتع اللاعبين من خلالها بمعارك ذات الإيقاع والحركة السريعة، وشمل تحديث ببجي الجديد 1.8 أيضا إضافة سلسلة العاب سبايدر مان الرجل العنكبوت وهو من أهم الإضافات التي انتظرها اللاعبين خاصة مع ظهور أسلحة جديدة ومتطورة داخل تحديث ببجي الأخير.