نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 إرسال رسائل نصية للمقبولين الدفعة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، الذي ستصرفه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل المواطنين بالسعودية، الذين أتموا تسجيل الضمان المطور من قبل وفق الشروط التي أقرتها حكومة المملكة العربية السعودية، حيث بدأت الوزارة المعنية بإرسال رسائل نصية قصيرة لكل مسجلي الدفعة الأولى للاستفادة من معاش الضمان، الدفعة الأولى من المستحقين، لمعاش الضمان وهذا بعد بعدأن تم فتح باب التسجيل في نوفمبر من السنة التي انقضت، وحسب ما ذكره بعض المستفيدين السعوديين الذين صرّحوا بتلقيهم يوم الأربعاء رسائل نصية تفيد بأهليتهم لاستحقاق معاش الضمان الجديد. وحسب علمنا سيتم صرفه في حسابات المستفيدين البنكية في الشهر الذي يلي صدور قرار الطلب، وتعمل الوزارة المعنية على جعل تاريخ صرف للضمان الاجتماعي موحد لكل المستحقين الجدد وأيضا المستفيدين السابقين بشكل تدريجي، وسنتطرف في مقالنا إلى موضوع موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

تجدر الإشارة لنقطة هامة لمن يستفسرون عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وهو أنّ نظام البرنامج يستهدف كل الأفراد والأسر المحاجة ويعمل على تزويدهم بالدعم الذي ينقصهم، ويمكن كل المستحقين من تحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال الذاتي وتحويل المواطنين من الاحتياج إلى الإنتاج من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتقديم عروض العمل لهم.

علاوة على ذلك يمكن لكافة المواطنين المستفيدين من البرنامج والذين يتساءلون عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور. أن يستعلموا عنه من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، والذي وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة لكل المواطنين من أجل معرفة متى ينزل الضمان المطور في حساباتهم، ممن تتوفر فيهم شروط استحقاق الضمان.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في مواطني المملكة. الراغبين في الاستفادة من دعم الضمان المطور، ولعلّ أهم شرط نذكره لكم. والذي يعلمه الكثيرون هو الجنسية السعودية لكل متقدم، وأن يقيم بشكل دائم في أراضي المملكة. غير أنه هناك فئات معفية من هذا الشرط، والتي سنذكرها لكم في الفقرة الموالية.

يستثنى من شرط الجنسية السعودية غير السعودية زوجة السعودي. والأرملة والمطلقة غير السعودية أم الأبناء السعوديين، اليتامى المعاقين، والأفراد العاجزين. كل هؤلاء معفيون على أن يكون لديهم بطاقات تنقل، كما تلزم الوزارة مواطنيها بشرط أن يكون الدخل المحتسب للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش المقدر بحوالي1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالا لكل فرد في العائلة.

ومن الشروط المطلوبة أيضا أن يقوم المتقدم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء. ومتابعة برامج التدريب والتوظيف لمن يقدرون عليها من أفراد الأسرة. وألا يعيش المواطن في أحد مراكز الإيواء التي ترعاها المملكة، وألا تكون له أصول ذات قيمة عالية. كما لا بد من أن نشير إلى أن وجود أحد الأفراد في الخارج بغرض الدراسة لا يؤثر على استحقاق المعاش.

موعد صرف وتقديم الضمان الاجتماعي

قامت الوزارة المعنية بتحديثات مست منصة الضمان الاجتماعي المطور، من أجل أن تتناسب مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور. إذ دعت المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي فتح أبواب الاستقبال بداية من تاريخ السبت 20 نوفمبر 2021. وهاتان المنصتان ستعملان بالتوازي إلى غاية 23 مايو 2022، وهو التاريخ الذي ستغلق فيه المنصة الحالية، وبعدها ستدرس الطلبات تدريجيا.

تجدر الإشارة لمن يستعلمون عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بأنّ الوزارة ستباشر عملية دراسة الاستحقاق لكل المتقدمين الجدد من شهر ديسمبر الماضي. وسيتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير الحالي، ويستطيع كل مستحق لدعم البرنامج تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق وهذا في غضون 30 يوماً فقط من تاريخ إعلامه بقرار الوزارة بأحقيته من عدمها. وستتم مراجعة اعتراضه حسب ما تقتضيه الإجراءات.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد تناولنا موضوعا كثر عنه البحث في الساعات الأخيرة بين مواطني المملكة. وهو موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، وهذا بعد أن قاموا بتقديم طلباتهم وتمت دراستها من طرف الجهات المعنية.