Link نتائج الطلاب 2021 الكويت.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات “المربع الإلكتروني

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عمر شويل - جدة ننشر نتائج الطلاب 2021 الكويت رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات عبر موقع المربع الإلكتروني لنتائج الطلبة في الكويت حيث يترقب الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بدولة الكويت موعد إصدار النتائج الخاصة بالدور الثاني عشر، الذي خاضه عدد كبير جدآ من الطلاب في جميع المحافظات الكويتية ويقدر ب 4000 آلاف طالبة وطالبة من جميع أنحاء دولة الكويت، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن ظهور نتائج الصف الثاني عشر عبر موقع المربع الإلكتروني ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال موقع المربع بالرقم المدني الخاص بهم.

نتائج الطلاب 2021 الكويت

واوضحت وزارة التعليم الكويتية ان نسب النجاح في نتائج الطلاب 2021 الكويت في الصف الثاني عشر تعتبر متوسطة ، حيث نجح في الاختبارات عدد كبير من الطلبة والطالبات الكويتين يقدر ب 2378 , بين رسب عدد من الطلبة والطالبات الكويتين الذين خاضوا الاختبارات ويقدر عددهم 1685. وذلك من إجمالي عدد 4000 طالب وطالبة خاضوا اختبارات الدور الثاني عشر في جميع المحافظات الكويتية.

نتائج الصف الثاني عشر 2021 الكويت

وخاض الطلبة والطالبات الكويتين اختبارات الصف الثاني عشر وجميع الصفوف التعليمية المختلفة، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون الجديد؛ بين الطلبة والطالبات والمعلمين، فتصبح كارثة علي الدولة بااكملها، في ظل انتظار أولياء الأمور نتائج الصف الثاني عشر 2021 الكويت.

ولكن مر الامر بسلام ، والكثير من الطلاب اطلعوا علي نتائجهم بشكل إلكتروني. عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم المربع بسهولة ودون الخروج من المنزل ووفر للكثير الوقت والجهد.

وأعلنت وزارة التعليم الكويتية عن اعتماد النتائج الخاصة بالطلبة والطالبات بالصف الثاني عشر واصدراها. وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التعليم الكويتية ” المربع” ، الذي يقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب بكافة المراحل الدراسية المختلفة.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات بالرقم المدني

ومن أجل الحصول علي النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الثاني عشر. لابد من أتباع عدة خطوات سهلة وميسرة للحصول علي النتائج الخاصة بهم وإليكم الخطوات:

تسجيل الدخول إلي موقع المربع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم الكويتية عبر الرابط app.moe.edu.kw/Resultcloud.

ينقر الطالب المستعلم علي أيقونة نتائج الطلاب.

يكتب الطالب المرحلة الدراسية.

يسجل الطالب الرقم المدني الخاص به .

يضغط الطالب المستعلم علي كلمة بحث وسوف تظهر امامه النتائج الخاصة به تفصيلا.

في سياق متصل يواصل طلاب الصف الثاني عشر في جميع المحافظات والمدارس الكويتية أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022 وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد بين الطلاب والمدرسين القائمين على مراقبة الامتحانات في المدارس، تزامنا مع تزايد معدلات الإصابة بمتحور أوميكرون الجديد حول العالم خلال الفترة الحالية.