زلزال 6.7 درجات يضرب قبالة سواحل جاوة الإندونيسية

هز زلزال قوي، اليوم الجمعة، العاصمة الإندونيسية جاكرتا وإقليم جاوة الغربية، فيما لا يتوقع أن يتسبب بموجات مد عاتية.
فقد قالت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن زلزالا بلغت قوته 6.7 درجة ضرب قبالة سواحل جزيرة جاوة، اليوم الجمعة، الأمر الذي دفع بعض السكان في العاصمة جاكرتا إلى الفرار من المباني في حالة ذعر.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 52 كيلومترا قبالة إقليم بانتن، على عمق 10 كيلومترات.
وأشارت الهيئة إلى أنه من غير المتوقع أن يتسبب في أمواج مد عاتية "تسونامي".
وشعر السكان في جاكرتا بالزلزال بقوة.
وقالت المربية آني، البالغة من العمر 38 عاما والمقيمة في جاكرتا: "كنت خائفة جدا.. فجأة وقع زلزال وكان قويا جدا"، وفقا لرويترز.
وشعر السكان بالزلزال أيضا في إقليم جاوة الغربية وفي لامبونغ بجزيرة سومطرة.
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