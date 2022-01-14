عاجل- علاج جديد لـ كورونا من الصحة العالمية (للأعراض الحادة والحرجة)

جدة - نرمين السيد - وأشارت المنظمة،فى تقرير لها من جنيف اليوم الجمعة، إلى أن دواء "باريسيتينيب" هو جزء من فئة الأدوية التى تسمى مثبطات جانوس كيناز التى تثبط التحفيز المفرط لجهاز المناعة، مشيرة إلى أنها توصى بإعطائه مع مايعرف بالسترويدات.

وأوضحت أن دواء "باريسيتينيب" يؤخذ عن طريق الفم ويستخدم فى علاج التهاب المفاصل الروماتويدى، مضيفا أنه يوفر بديلا لأدوية المفاصل الأخرى التى تسمى (انترلوكين 6) والتى أوصت بها المنظمة فى يوليو عام 2021.

والدواء الثانى الذى أوصت به منظمة الصحة العالمية وبشكل مشروط لاستخدامه هو دواء الأجسام المضادة أحادية النسيلة ويدعى "سوتروفيماب"، وذلك لعلاج أعراض فيروس كورونا الخفيفة أو المعتدلة لدى المرضى المعرضين لخطر عال من دخول المستشفى، منوهة إلى أن هذا يشمل المرضى الأكبر سنا والذين يعانون من نقص المناعة والذين يعانون من حالات كامنة مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وكذلك الذين لم يتم تلقيحهم.

وقالت المنظمة إن "سوتروفيماب" هو بديل لدواء " كاسيريفيماب - أمديفيماب"، والذى أوصت به المنظمة فى سبتمبر عام 2021، لافتة إلى أن الدراسات جارية حول فعالية الأجسام وحيدة النسيلة ضد متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، موضحة أن الدراسات المختبرية المبكرة أظهرت أن دواء "سوتروفيماب" يحتفظ بنشاطه.

وأشارت المنظمة إلى أن لجنة الخبراء التابعة لها والتى طورت الإرشادات نظرت أيضا فى عقارين آخرين لأعراض كورونا الحادة والحرجة هما (روكسولوتينيب) و(توفاسيتينيب)، وذلك نظرا لآثارهما غير المؤكدة وقدمت المنظمة توصية مشروطة بشأن استخدامهما.

وقالت المنظمة الدولية إن التوصيات الصادرة اليوم والتى تشكل التحديث الثامن للإرشادات الحية لمنظمة الصحة العالمية حول العلاجات وفيروس كوفيد -19 تستند إلى أدلة من سبع تجارب شملت أكثر من 4 آلاف مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 غير الحاد والشديد والحرج.