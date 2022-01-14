«نادى باريس» يقرر تمديد تعليق ديون اليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد ألزم نادى باريس اليمن، بالسعى للحصول من دائنيه الرسميين الآخرين، على معاملة لخدمة الدين، بما يتماشى مع جدول الشروط المتفق عليه.
وكان أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزى اليمنى ورئيس مجلس الإدارة، اشتكى من أن البنك يعمل فى بيئة غير صديقة، مؤكدًا أنه لا خيار سوى النجاح.
وقال غالب فى تصريحات سابقة، خلال انعقاد أول اجتماع مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزى اليمنى فى عدن، إن "المهام أمامنا كبيرة والمواجهة شرسة ومتعددة الأوجه والمحاور، والبيئة التى نعمل فيها غير صديقة، لكن ليس أمامنا خيار سوى النجاح ولا شيء غير النجاح".
وحسبما جاء فى بيان رسمى، أشار غالب إلى أن "هناك دعم كبير متعدد الأوجه والمجالات من الأشقاء، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبقية دول المجلس التعاون لتمكين اليمن من تجاوز الصعوبات وتحقيق الاستقرار واستعادة التوازن والنمو".
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