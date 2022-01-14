جنوب إفريقيا: جرعة جونسون آند جونسون المعززة فعالة بنسبة 85% ضد أوميكرن

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة مجلس البحوث الطبية فى جنوب إفريقيا، جليندا جراى، اليوم الجمعة، إن الجرعة المعززة من لقاح جونسون وجونسون المضاد لفيروس كورونا، فعالة بنسبة 85% فى الحماية من دخول المستشفى بسبب المتحور أوميكرون، لمدة شهر إلى شهرين بعد تلقيه.





وقدمت جليندا جراى نتائج دراسة مجلس البحوث الطبية، فى إحاطة لوزارة الصحة بجنوب إفريقيا حول الموجة الرابعة لـ "كوفيد-19"، والتى كانت تخللها المتحور الجديد، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية. وقالت جراى: "لقد رأينا فعالية اللقاح بنسبة 85%، ورأينا أن هذا النوع من فعالية اللقاح يستمر لمدة تصل إلى شهرين". وتابعت: "يسعدنا جدًا الإبلاغ عن مستويات عالية جدًا من فعالية اللقاح ضد أوميكرون". وبحسب الوكالة، فقد نظرت الدراسة فى استشفاء العاملين فى الرعاية الصحية المصابين خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا، حيث وجدت أن اللقاح المعزز قلل من حالات الاستشفاء بنسبة 63%، فى أول أسبوعين بعد التعزيز، وارتفع إلى 85% بعد ذلك لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.

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