الكويت تعلن السيطرة على حريق مصفاة ميناء الأحمدى.. صور

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الجمعة، السيطرة الكاملة على الحريق الذى اندلع فى وحدة لإسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدى، مؤكدة أنه لا يوجد أى تأثير على "عمليات المصفاة وعمليات التصدير من الحريق".





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، فى تغريدات عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، إن "10 أشخاص أصيبوا، بينهم 5 بحروق شديدة نتيجة الحريق". وأشارت الشركة إلى أن الوحدة المتضررة كانت خارج الخدمة، موضحة أنه "لم تتأثر عمليات التسويق المحلى وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء".

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