إصابة رئيسة وزراء السويد بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، اليوم الجمعة، إصابة رئيسة الوزراء بفيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنًا مع موجة من الإصابات تضرب البلاد بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى.





وفى تصريحات لوكالة "تى.تى" السويدية للأنباء، قال المتحدث: "أثبتت الاختبارات السريعة إصابة رئيسة الوزراء بفيروس كورونا المستجد". وأشار المتحدث السويدى إلى أن رئيسة الوزراء "تتبع التوصيات، وستمارس عملها من المنزل"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

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