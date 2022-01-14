link رابط نتائج الامتحانات النهائية اوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية الأردن

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عمر شويل - جدة ننشر رابط نتائج الامتحانات النهائية أوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية الأردن openemis لنتائج الطلاب عبر موقع اوبن ايمس بالأردن حيث يبحث الكثير من الطلاب بدولة الأردن عن نتائج الاختبارات النهائية بالمدارس الحكومية ، وينشغل الاف الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن كيفية الاستعلام عن علامات الطلاب بالمدارس الحكومية ومعرفة درجات الاختبارات التي خاضوها في الصفوف التعليمية المختلفة من خلال تسجيل دخول اوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية الأردن لنتائج الامتحانات النهائية 2021-2022.

اوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية الأردن

وقامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بوضع إمكانية الاستعلام عن اوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية الأردن الخاصة بالطلاب الذي خاضوا الامتحانات في مختلف المراحل الدراسية.

عبر المنصة الإلكترونية التعليمية “اوبن ايمس ” ، التي تم اطلاقها في الفترة الماضية ، وتسهيلا علي الطلاب وأولياء الأمور.

ومنع الذهاب الي المدارس والتجمعات تطبيقآ للاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون.

في سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن عدد الطلاب الذين يخوضون اختبارات التوجيهي التكميلي الان للعام الدراسي الحالي 2022_2023 والذي يقدر عددهم 95 الف طالب وطالبة من جميع أنحاء المملكةالأردنية.

وبدأ الطلاب أداء الاختبارات للتوجيهي التكميلي للعام الدراسي الحالي، منذ يوم 30 ديسمبر الماضي.

ومن المقرر ان تستمر الاختبارات حتي يوم 22 يناير الجاري لعام 2022.

نظام اوبن ايمس علامات الطلاب

يعد نظام اوبن ايمس هو نظام معلومات أدارة التعليم للقطاعات التعليمية، اطلقته وزارة التربية والتعليم الأردنية في عام 2020، في بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك تسهيلا علي الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة وأولياء الأمور. وذلك لمعرفة اوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية الأردن للاختبارات النهائية التي خاضوها والاطلاع علي بيان درجاتهم.

بشكل سهل وسريع ، ومنع تكرار الذهاب الي المدارس من أجل معرفة النتائج. وذلك تطبيقآ للاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون .

فيعد اوبن ايمس المرجع المعتمد من قبل وزارة التعليم في الأردن لتقديم العديد من الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطلاب الأردنيين بشكل إلكتروني سهل وموفر في الوقت والجهد.

وأثرت جائحة فيروس كورونا المستجد علي الكثير من الدول علي جميع الاصعدة، فلجأت الدول الي الاعتماد بشكل رئيسي علي الخدمات الإلكترونية. وذلك للحد من انتشار الفيروس وحفاظا علي سلامة وامن جميع المواطنين بكل الدول التي اجتاحها فيروس كورونا المستجد.

تسجيل دخول اوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية الأردن

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج عبر أوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية الأردن باتباع الخطوات التالية:-

اولآ: تسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني التعليمي أوبن ايمس openem is عبر رابط emis.moe.gov.jo.

ثانيآ: إدخال بيانات ولي الأمر والطالب بشكل صحيح لمعرفة النتائج .

ثالثآ: الضغط على أيقونة نتائج الطلاب

رابعآ: تحديد المرحلة التعليمية التي يدرس بها الطالب

خامسا: تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب .

سادسآ: النقر علي عرض النتائج وسوف تظهر نتيجة الطالب وبيان الدرجات الخاصة به.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في الامتحانات

وأكدت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية على إجراءات امتحانات الطلاب والطالبات وفق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المشددة من أجل سلامة الطلاب والعاملين في الاشراف على الامتحانات في ظل تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة بعد ظهور متحور اوميكرون الجديد الذي ضاعف معدلات الإصابة حول العالم خلال الفترة الحالية.