نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في دعم الريف وطريقة معرفة حالة الدفعة والاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم شروط التسجيل في دعم ريف، وكذلك نوضح لكم طريقة معرفة حالة الدفعة والاستحقاق الخاص بدعم الريف لكل المستحقين من المزارعين في المجالات الزراعية المختلفة والتي تهدف إلى دعم كل المزارعين من أجل مواصلة المزارعين في العمل الزراعي وإنتاج المحاصيل.

رابط معرفة حالة الاستحقاق في دعم ريف

يمكن معرفة حالة الدفعة والإستحقاق في دعم ريف من خلال منصة دعم بوابة ريف لمعرفة حالة الاستحقاق وحالة الدفعة بشكل كامل.

يذكر أن برنامج دعم ريف قد أعلن عبر تويتر رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من أجل معرفة دعم ريف، وأعلن دعم ريف تخفيف القيد المانع للحد الأدنى لإستحقا ددعم ريف من ستة ألالاف وحتى 9 ألالاف ريال لدعم كل المزارعين.

شروط التسجيل والقبول في برنامج دعم ريف

توجد عددا من شروط التسجيل والقبول في برنامج دعم ريف.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط للقبول في برنامج دعم ريف أن يكون ممتهن لأي من المهن الزراعية.

يجب أن يكون المتقدم غير عاملا بأي من وظائف القطاع العام والخاص.

أن لا يقل عمر المتقدم في برنامج دعم ريف عن 21 عام.

يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 6.000 ريال.

يجب أن لا يتجاوز مبلغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال في كافة البرامج للدعم التي تم الإشتراك بها.

يجب القيام بتقديم كل مايثبت الأهلية من أجل ممارسة المهنة الخاصة في دعم ريف.

يجب أن يكون هناك حساب بنكي نشط في منصة دعم ريف.

يجب العمل على استكمال كل البيانات الشخصية والفنية.

يجب رفع الطلب على منصة دعم ريف.

يذكر أن برنامج دعم ريف يهدف إلى مجموعة من الشروط الهامة ولعل أهمها هو تحسين القطاع الزراعي، والعمل على رفع مستوى معيشة صغار المزارعين مع ضرورة الإهتمام بتحسين نمط الحياة وخاصة في دعم ريف، خاصة وأن دعم ريف يعمل على استقبال طلبات المستفيدين.

يعمل برنامج دعم ريف على دعم قطاعات مختلفة في المجال الزراعي وأهمها مربي النحل والورد وكذلك محاصيل الفاكهة، حيث يتم تقديم دعم مادي من أجل معاونة المزارعين على القيام بالمهام الزراعية على أكمل وجه ولتشجيع الكثير من المواطنين على دخول مجال الزراعة.