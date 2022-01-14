نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دعم الكهرباء 2022 طريقة التسجيل في دعم الكهرباء بالأردن kahraba gov jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين رابط دعم الكهرباء 2022، والذي زاد البحث عنه في جميع أنحاء مملكة الأردن الهاشممية من قبل المواطنين والمواطنات، حيث قامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن منصة دعم الكهرباء الجديدة kahraba gov jo، والتي ما زالت في الطور التجريبي في خلال هذه الأيام، وسنتابع معكم في هذا المقال الفئات التي ستكون مشمولة في الدعم، وسنتعرف أيضا على كيفية التسجيل في الدعم بالخطوات، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

دعم الكهرباء 2022 في الأردن

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في خلال الأيام الأخيرة رسميا عن اطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بدعم الكهرباء الجديد في الأردن، وهذا عبر تغريدة رسمية عبر الحساب الرسمي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.

حيث جاء في التغريدة أن وزارة الطاقة والمعادن اطلقت الموقع الإلكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة، وقد وضعت رابط الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، والذي جاء به باقي التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، والتي سنعرفكم إياها بإيجاز، فتابعوا معنا.

قرارات دعم الكهرباء 2022

وقد جاء في المنشور الرسمي الخاص بالوزارة النقاط التالية:

الموقع الجديد الخاص بالدعم هو kahraba.gov.jo.

سيتم بدأ العمل بالدعم الجديد بدءا من شهر إبريل (نيسان) للعام 2022.

التسجيل لن يحتاج إلى عقود ملكية أو ايجار.

الدعم سيكون فقط للعوائل الأردنية واصحاب الجنسية الاردنية وأهل قطاع غزة بفلسطين.

سيتم خفض اسعار التعريفات على العديد من القطاعات غير العائلات، والتي منها التجارية والصناعية والفندقية والصحية والفندقية.

لا يجب أن يكون العداد باسم المستفيد حتى يستفيد منه، ويمكن أن يستفيد أيضا اذا كان يملك عدة عدادات ينتفع منها مستأجرين أو سكان آخرين دون الحاجة إلى نقل الملكية الخاصة بالعداد لهم.

التسجيل في دعم الكهرباء

وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين كيفية التسجيل في دعم الكهرباء بكل سهولة ويسر، حيث إن التسجيل إلكتروني، وفي حالة عدم عمل التسجيل معك، فلا داعي للقلق، حيث إن الموقع في الطور التجريبي وقد يكون هناك العديد من المشاكل، فتابعوا معنا لتتعرفوا على الطريقة الصحيح للتسجيل.

رابط دعم الكهرباء 2022 kahraba gov jo

وسنتابع معكم كيفية التسجيل في دعم الكهرباء 2022، وهذا في حالة اذا كنت مواطن اردني أو تحمل الجواز الأردني أو من سكان قطاع غزة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: