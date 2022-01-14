بوريل: الاتحاد الأوروبى يعبئ موارده لمساعدة أوكرانيا بعد الهجوم الأخير

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فقد أكد جوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية فى الاتحاد، اليوم الجمعة، أن ممثلى اللجنة السياسية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى سيعقدون اجتماعا عاجلا لمناقشة ذلك الهجوم السيبرانى الذى طال أوكرانيا.
وبحسب الوكالة، شدد بوريل على أن ذلك الهجوم الإلكترونى "يستحق الإدانة".
وحسبما نقلت "بلومبرج" فى وقت مبكر من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن المواقع الإلكترونية لوزارات الخارجية والزراعة والتعليم الأوكرانية تعرضت لهجوم إلكترونى هائل، ما أدى إلى إسقاطها، وبعضها تم استبدال محتواها برسائل باللغة الروسية.
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