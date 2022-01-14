الأمم المتحدة: إثيوبيا قتلت 108 مدنيين فى ضربات جوية على تيجراى

جدة - نرمين السيد - أكدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الضحايا جراء الضربات الجوية الإثيوبية على إقليم تيجراى إلى 108 على الأقل، جميعهم من المدنيين، منذ بداية يناير الجارى.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت المتحدثة، ليز ثروسيل، خلال تصريحات للصحفيين فى جنيف: "قتل 108 مدنيين على الأقل، وأصيب 75 آخرون، منذ بداية العام فى الضربات الجوية، التى نفذتها القوات الجوية الإثيوبية".

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت يوم الأربعاء الماضى، من خطورة الحصار المفروض على منطقة تيجراى فى شمال إثيوبيا، حيث قال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: "لم نشهد فى أى مكان فى العالم جحيما كالذى فى تيجراى".

وأضاف، أنه "أمر مروع، ولا يمكن تصوره فى عصرنا، فى القرن الحادى والعشرين، أن تحرم حكومة شعبها منذ أكثر من سنة من الحصول على الغذاء والدواء وكل ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة"، مطالبًا "بحل سياسى وسلمى" للنزاع فى الإقليم.