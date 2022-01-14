زلزال قوى يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

جدة - نرمين السيد - كما أوضح مركز المسح الجيولوجى الأمريكى، أن الزلزال ضرب على عمق 37 كيلومترا جنوب غرب الجزيرة، حيث شعر به السكان فى العاصمة جاكرتا.

وعادة ما تعانى إندونيسيا من تعرضها للزلازل الأرضية الشديدة، إضافة إلى الانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار فى إندونيسيا، والذى يستمر من أكتوبر وحتى مارس.