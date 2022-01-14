ارتفاع جديد فى أسعار الغاز بأوروبا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت التقارير، صعدت العقود الآجلة للغاز لشهر فبراير المقبل على مؤشر TTF، إلى 1113 دولارًا لكل ألف متر مكعب، بزيادة نسبتها 10.9% عن سعر التسوية السابق.

ومنذ 21 ديسمبر الماضى، ارتفعت أسعار الغاز فى أوروبا إلى مستوى تاريخى، حيث بلغت 2190.4 دولار لكل ألف متر مكعب، إلا أنها تراجعت بعد ذلك، وانخفضت فى الشهر ذاته إلى 1020 دولارا لكل ألف متر مكعب، ثم عاودت الأسعار اتفاعاتها.

وتشهد أسعار الغاز فى أوروبا تقلبات حادة، متأثرة بتراجع مخزونات الوقود الأزرق، وزيادة الطلب عليه فى فصل الشتاء، خصوصًا بعدما خفضت روسيا من الكميات المصدرة إلى القارة العجوز.