On time Sports تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة بطولة كأس الرابطة 2022

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عمر شويل - جدة On time Sports تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة بطولة كأس الرابطة والدوري المصري 2022/2021، الذي تم توقفه لقيام بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون منذ عدة أيام بسيطة، ربما يكون إقبال الكثيرون هذه الأيام على البحث على تردد قناة On Time Sports على القمر الصناعي نايل سات بسبب بدء بطولة كأس الرابطة المصرية التي بدأت أول أمس، وكان أبرز النتائج هي تعادل الأهلي مع الجونة، وخسارة بيراميدز من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد.

تردد On time Sports

إستقبال تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات يتطلب منك تسجيل البيانات التالية:

القمر الصناعي نايل سات. الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 3/4 القناة أون تايم سبورت 1. التردد عمودي 11861.

معدل الترميز 27500. القمر الصناعي نايل سات التردد 12303. القناة اون تايم سبورت 3. الإستقطاب أفقي

كما يمكنكم تنزيل تردد القناة الثانية من مجموعة قنوات ON TIME SPORTS عن طريق تنزيل بيانات التردد الجديد (التردد 11861، الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4، الاستقطاب عمودي).

مباريات كأس الرابطة المصرية 2022

بدأت مباريات كأس الرابطة بمفاجآت كبيرة أبرزها فوز مصر المقاصة بثلاثية نظيفة وفوز الإتحاد وتعادل الأهلي، حيث بدأ الأهلي المباراة بمجموعة كبيرة من الشباب على رأسهم الحارس الشاب مصطفى شوبير، الذي ظهر بأداء ولا أروع وخاصة في الكرات العرضية الذي نجح فيها بشكل كبير جداً، على جانب آخر يبدأ الفارس الابيض مبارياته بمواجهة عملاق الفرق البترولية فريق إنبي.

موعد مباراة الزمالك وانبي اليوم

تقام مباراة الزمالك وانبي يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر يناير 2022، في تمام الساعة 2.30 عصراً بتوقيت القاهرة، كما يمكن للمتابعين من داخل الأراضي السعودية متابعة المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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