رقم السفارة الأردنية بالرياض.. تجديد وإصدار جواز سفر أردني

رقم السفارة الأردنية بالرياض، حيث تعتبر السفارة الأردنية في الرياض هي الهيئة الدبلوماسية الرسمية التي تتبع للمملكة الأردنية الهاشمية بالمملكة العربية السعودية، وتعمل السفارة على رعاية جميع الطلبات التي تخص شؤون المواطنين الذين يحملون الجنسية الأردنية والمقيمين بالسعودية، وتتواجد السفارات الدبلوماسية للأردن بجميع أنحاء العالم، فهي جهة الوصل بين كل من الحكومة الأردنية وبين الحكومات التي تتبع للدول الأخرى في جميع البلدان، وتعمل السفارة الأردنية على تولي جميع المصالح للأفراد الأردنيين بالإضافة الي دورها الدولي من أجل تعميق العلاقات بين الدول، ويبحث العديد من المواطنين عن رقم الاتصال بالسفارة الأردنية من اجل التواصل لعدد من المصالح الشخصية، وسوف نوضح لكم رقم السفارة الأردنية بالرياض.

رقم السفارة الأردنية بالرياض

توفر السفارة الأردنية في الرياض لجميع الأفراد المتعاملين معها، إمكانية الاتصال والتواصل معها من خلال عدة طرق للتواصل حتي يكون هناك سهولة في التواصل معها في أي وقت، ويمكن التواصل مع السفارة من خلال التفاصيل التالية من خلال هذه التفاصيل:

يمكن التواصل من خلال رقم الهاتف التالي: 00966592574366.

رقم الفاكس: 0096265501476.

كما يمكن التواصل إلكترونياً من خلال التواصل مع عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

خدمة تجديد جواز السفر الأردني

وزارة الخارجية الأردنية قد كشفت من خلال موقعها الإلكتروني عن بعض الخطوات التي من الممكن اتباعها من جانب المواطنين الأردنيين المتواجدين بأي دولة في العالم، حتي يتم العمل علي تجديد جواز السفر أو القيام بإصدار جواز سفر جديد، علي أن يتم اتباع هذه الخطوات: