نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي الجديد 2022 للهواتف وكيف يتم تحديث pubg mobile 1.8 علي الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي الجديد 2022 للموبايل وإضافة العديد من التحسينات علي ببجي . من أسلحة متطورة وتحسينات داخلية علي ألجرافيك الخاص باللعبة . ويأتي تحديث ببجي 1.8 والذي تم إطلاقه منذ أيام قليلة وتصريحات شركة karfton . علي أنه تم إضافة وضع جديد كلياً علي pubg mobile 1.8 . كذلك بجانب أن تحديث ببجي 2022 مضاف للعبة خريطة أكبر مما سبق تحت مسمي . troi والتي تحتوي داخلها في PUBG Mobile علي عدد 64 لاعباً كما أيضاً سيحصل كافة لاعبي ببجي نيو ستيت . علي p90 smg والعديد من الذخيرة الخاصة بالأسلحة الجديدة . في ببجي بمقياس 5.7 ملم والعديد من التطوير الذي تم في تحديث ببجي الأخير . ومن خلال سطور المقال سنتعرف علي المزيد الذي تم علي لعبة ببجي موبايل .

تحديث ببجي الجديد 2022 المضاف له العديد من المميزات

يأتي تحديث ببجي الجديد 2022 بإضافة خيار جديد داخل ببجي وهو أمكانية تخصيص الأسلحة الجديدة المتنوعة . كذلك من خلال ذلك الخيار في pubg mobile 1.8 يتم عمل توازن لكافة الأسلحة المستخدمة . وذلك مع بدء إطلاق النسخة الجديدة المطورة من ببجي في الموسم الجديد . كما أنه جاء في تصريحات خاصة بالشركة المنتجة لعبة PUBG Mobile . أن النسخة الجديدة من لعبة ببجي سوف يتم طرحها خلال الأسبوع القادم وذلك مع أرفاق فيديو . يتم الشرح فيه عن تحديث ببجي 1.8 وهو شرح كامل لكافة ما تم من تحديث علي ببجي وكافة التحسينات التي تم أرفاقها علي اللعبة .

ما يحتويه تحديث ببجي الجديد 2022

جاء تحديث pubg mobile 1.8 علي العديد من المزايا والتي كما تحدثنا سيتم شرحها بفيديو من الشركة المنتجة . ونسرد منها البعض الذي تم علي ببجي كالآتي :-

PUBG: NEW STATE تم إضافة وضع لعب جديد كلياً بمسمي BR: EXTREME . كما أن PUBG Mobile والتحديث الذي تم عليها احتوائها علي عدد 64 لاعب بمهام مختلفة . كذلك بجانب تحديث ببجي 1.8 بداخلها سلاح جديد وهو P1911 . تحتوي لعبة ببجي موبايل الجديدة علي قنبلة ينبعث منها دخان كثيف . كما بجانب أن PUBG Mobile مضاف لها عدد 300 طائرة هليكوبتر بدون طيار . كذلك بجانب الميزة الرائعة في تحديث ببجي 1.8 يقتصر عدد 64 لاعب علي منطقة لعب أصغر علي خريطة TROI . كما أن كل مغامرة من المغامرات الجديدة في ببجي موبايل تستغرق مدة 20 دقيقية لكل مغامرة في PUBG Mobile .

مميزات PUBG Mobile المتعددة التي ستنطلق بها

يحتوي تحديث ببجي 1.8 الجديد علي العديد من المميزات بجانب ما تم عرضه في السطور السابقة . حيث أنه من ضمن مميزات PUBG Mobile مضافة إلي ببجي . سلاح جديد مطور يحتوي علي نطاق تحولي في المستوي الثاني داخل ببجي موبايل . كما أن السلاح يحتوي علي مكبس مرفق داخل السلاح في ببجي . ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك السلاح في تحديث ببجي 1.8 لا يمكن إضافة أو تعديل أي مرفقات عليه . كذلك تحتوي ببجي الجديدة علي مخابئ فلاش مخصصة للسلاح الجديد . كما بجانب ذلك تم وضع ميزة أروع وهي تقليل وقت إنزال L85A3 داخل PUBG Mobile .

الجوائز المصرح بها من الشركة عند عمل تحديث ببجي 1.8

عند القيام بتحديث PUBG Mobile يحصل اللاعب علي حقيبة ظهر PB 2888 . كذلك هناك العديد من الجوائز بجانب تلك الحقيبة ومنها الحصول علي أسلحة مضافة أخري غير التي تم ذكرها . كما أن الشركة صرحت بأن هناك المزيد من الجوائز والتي سوف يكتشفها اللاعب عن قيامه بتحديث PUBG Mobile الأخير . ومن ضمنها قناع صمم خصيصاً للنسخة الأخيرة من ببجي بجانب الحصول علي عدد 400 قطعة من الفضة .

خطوات تحديث ببجي 1.8 عبر المتجر الرسمي للعبة ببجي موبايل

يتم تسجيل الدخول علي متجر جوجل بلاي وذلك لهواتف أند رويد أو متجر أبل ستور لهواتف أيفون . كما يتم تسجيل أسم PUBG Mobile في خانة البحث علي المتجر . كذلك بجانب الضغط علي كلمة “تحديث ببجي موبايل” الموجودة في الصفحة الرئيسية .

تحديث ببجي الجديد 2022 والذي صرحت عنه الشركة المنتجة للعبة ببجي . وذلك عبر الحساب الخاص بها علي منصة تويتر بأن العديد من المميزات تم إضافتها علي . لعبة ببجي وتحديثها الأخير والذي سيتم إطلاقه في أيام قليلة .