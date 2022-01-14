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تحديث ببجي الجديد 2022 للهواتف وكيف يتم تحديث pubg mobile 1.8 علي الهاتف

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عمر شويل - جدة تحديث ببجي الجديد 2022 للموبايل وإضافة العديد من التحسينات علي ببجي . من أسلحة متطورة وتحسينات داخلية علي ألجرافيك الخاص باللعبة . ويأتي تحديث ببجي 1.8 والذي تم إطلاقه منذ أيام قليلة وتصريحات شركة karfton . علي أنه تم إضافة وضع جديد كلياً علي pubg mobile 1.8 . كذلك بجانب أن تحديث ببجي 2022 مضاف للعبة خريطة أكبر مما سبق تحت مسمي . troi والتي تحتوي داخلها في PUBG Mobile علي عدد 64 لاعباً كما أيضاً سيحصل كافة لاعبي ببجي نيو ستيت . علي p90 smg والعديد من الذخيرة الخاصة بالأسلحة الجديدة . في ببجي بمقياس 5.7 ملم والعديد من التطوير الذي تم في تحديث ببجي الأخير . ومن خلال سطور المقال سنتعرف علي المزيد الذي تم علي لعبة ببجي موبايل .

تحديث ببجي الجديد 2022
تحديث ببجي الجديد

تحديث ببجي الجديد 2022 المضاف له العديد من المميزات

يأتي تحديث ببجي الجديد 2022 بإضافة خيار جديد داخل ببجي وهو أمكانية تخصيص الأسلحة الجديدة المتنوعة . كذلك من خلال ذلك الخيار في pubg mobile 1.8 يتم عمل توازن لكافة الأسلحة المستخدمة . وذلك مع بدء إطلاق النسخة الجديدة المطورة من ببجي في الموسم الجديد . كما أنه جاء في تصريحات خاصة بالشركة المنتجة لعبة PUBG Mobile . أن النسخة الجديدة من لعبة ببجي سوف يتم طرحها خلال الأسبوع القادم وذلك مع أرفاق فيديو . يتم الشرح فيه عن تحديث ببجي 1.8 وهو شرح كامل لكافة ما تم من تحديث علي ببجي وكافة التحسينات التي تم أرفاقها علي اللعبة .

ما يحتويه تحديث ببجي الجديد 2022

جاء تحديث pubg mobile 1.8 علي العديد من المزايا والتي كما تحدثنا سيتم شرحها بفيديو من الشركة المنتجة . ونسرد منها البعض الذي تم علي ببجي كالآتي :-

  1. PUBG: NEW STATE تم إضافة وضع لعب جديد كلياً بمسمي BR: EXTREME .
  2. كما أن PUBG Mobile والتحديث الذي تم عليها احتوائها علي عدد 64 لاعب بمهام مختلفة .
  3. كذلك بجانب تحديث ببجي 1.8 بداخلها سلاح جديد وهو P1911 .
  4. تحتوي لعبة ببجي موبايل الجديدة علي قنبلة ينبعث منها دخان كثيف .
  5. كما بجانب أن PUBG Mobile مضاف لها عدد 300 طائرة هليكوبتر بدون طيار .
  6. كذلك بجانب الميزة الرائعة في تحديث ببجي 1.8 يقتصر عدد 64 لاعب علي منطقة لعب أصغر علي خريطة TROI .
  7. كما أن كل مغامرة من المغامرات الجديدة في ببجي موبايل تستغرق مدة 20 دقيقية لكل مغامرة في PUBG Mobile .

مميزات PUBG Mobile المتعددة التي ستنطلق بها

يحتوي تحديث ببجي 1.8 الجديد علي العديد من المميزات بجانب ما تم عرضه في السطور السابقة . حيث أنه من ضمن مميزات PUBG Mobile مضافة إلي ببجي . سلاح جديد مطور يحتوي علي نطاق تحولي في المستوي الثاني داخل ببجي موبايل . كما أن السلاح يحتوي علي مكبس مرفق داخل السلاح في ببجي . ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك السلاح في تحديث ببجي 1.8 لا يمكن إضافة أو تعديل أي مرفقات عليه . كذلك تحتوي ببجي الجديدة علي مخابئ فلاش مخصصة للسلاح الجديد . كما بجانب ذلك تم وضع ميزة أروع وهي تقليل وقت إنزال L85A3 داخل PUBG Mobile .

الجوائز المصرح بها من الشركة عند عمل تحديث ببجي 1.8

عند القيام بتحديث PUBG Mobile يحصل اللاعب علي حقيبة ظهر PB 2888 . كذلك هناك العديد من الجوائز بجانب تلك الحقيبة ومنها الحصول علي أسلحة مضافة أخري غير التي تم ذكرها . كما أن الشركة صرحت بأن هناك المزيد من الجوائز والتي سوف يكتشفها اللاعب عن قيامه بتحديث PUBG Mobile الأخير . ومن ضمنها قناع صمم خصيصاً للنسخة الأخيرة من ببجي بجانب الحصول علي عدد 400 قطعة من الفضة .

خطوات تحديث ببجي 1.8 عبر المتجر الرسمي للعبة ببجي موبايل

  1. يتم تسجيل الدخول علي متجر جوجل بلاي وذلك لهواتف أند رويد أو متجر أبل ستور لهواتف أيفون .
  2. كما يتم تسجيل أسم PUBG Mobile في خانة البحث علي المتجر .
  3. كذلك بجانب الضغط علي كلمة “تحديث ببجي موبايل” الموجودة في الصفحة الرئيسية .

تحديث ببجي الجديد 2022 والذي صرحت عنه الشركة المنتجة للعبة ببجي . وذلك عبر الحساب الخاص بها علي منصة تويتر بأن العديد من المميزات تم إضافتها علي . لعبة ببجي وتحديثها الأخير والذي سيتم إطلاقه في أيام قليلة .

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