أشحن حالاً.. أسهل طريقة لشحن شدات ببجي 2022 أخر إصدار بخطوات آمنة

طريقة شحن شدات ببجي، ببجي هي اللعبة التي حققت نجاح لم يسبق لأي من الألعاب الإلكترونية أن تصل إليه وذلك بسبب المميزات الكثيرة الموجودة باللعبة، ولهذا يقوم عدد كبير بتنزيلها على الأجهزة الخاصة بهم، كما يبحث اللاعبين عن أفضل الطرق التي التي يمكن أن يفعلها الرائي لشحن الشدات، فهي التي يمكن من خلالها يتمكن اللاعب من شراء الأسلحة والذخائر وشراء حقيبة للظهر وتغير الشخصيات وغيرها، وتلك الأدوات تساعد اللاعب في التخلص من الأعداء والوصول إلى مستويات متقدمة والاستمتاع باللعب لفترة أطول، ولذلك سوف نقدم طريقة شحن الشدات باستخدام الاي دي.

طريقة شحن شدات ببجي 2022 عن طريق الأيدي

يمكن للاعبين شحن الشدات من خلال أحد المواقع الخاصة بذلك ومن هذه المواقع هو pubg midasbuy وهو موقع معتمد وتستطيع الحصول على العدد الذي تحتاج إليه من الشدات، وذلك باستخدام رقم الاي دي، كما يتيح الموقع أيضا إمكانية شحن الشدات بواسطة رصيد الهاتف، ويوفر الموقع العديد من العروض المميزة وهو موقع مضمون فسوف تحصل على شدات بعد الانتهاء من عملية الدفع.

كيفية شحن شدات ببجي مجانا

يمكنك الحصول على شدات ببجي مجانا مثل الحصول عليها من خلال اليوتيوب حيث أن بعض أصحاب المواقع تعطي شدات ببجي مجانا للمتابعين بهدف زيادة نسبة الإعجاب ومشاركة للموقع فهي أحد وسائل الدعاية، كما يمكن الحصول عليها من صديق، لأن بعض الأصدقاء تمتلك عدد كبير من الشدات، أو يمكن من خلال الدخول على موقع oonoo وتسجيل الدخول عليه بواسطة الإيميل اللعبة، ومشاركة الموقع مع الأخرين واستخدام كافة الألعاب والطلبات التي يطلبها الموقع للحصول على نقاط، ثم يتم تحويل النقاط إلى رصيد على بطاقة جوجل بلاي، ثم اتباع الخطوات التالية للشحن: