نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشحن حالاً.. أسهل طريقة لشحن شدات ببجي 2022 أخر إصدار بخطوات آمنة في المقال التالي
طريقة شحن شدات ببجي، ببجي هي اللعبة التي حققت نجاح لم يسبق لأي من الألعاب الإلكترونية أن تصل إليه وذلك بسبب المميزات الكثيرة الموجودة باللعبة، ولهذا يقوم عدد كبير بتنزيلها على الأجهزة الخاصة بهم، كما يبحث اللاعبين عن أفضل الطرق التي التي يمكن أن يفعلها الرائي لشحن الشدات، فهي التي يمكن من خلالها يتمكن اللاعب من شراء الأسلحة والذخائر وشراء حقيبة للظهر وتغير الشخصيات وغيرها، وتلك الأدوات تساعد اللاعب في التخلص من الأعداء والوصول إلى مستويات متقدمة والاستمتاع باللعب لفترة أطول، ولذلك سوف نقدم طريقة شحن الشدات باستخدام الاي دي.
طريقة شحن شدات ببجي 2022 عن طريق الأيدي
يمكن للاعبين شحن الشدات من خلال أحد المواقع الخاصة بذلك ومن هذه المواقع هو pubg midasbuy وهو موقع معتمد وتستطيع الحصول على العدد الذي تحتاج إليه من الشدات، وذلك باستخدام رقم الاي دي، كما يتيح الموقع أيضا إمكانية شحن الشدات بواسطة رصيد الهاتف، ويوفر الموقع العديد من العروض المميزة وهو موقع مضمون فسوف تحصل على شدات بعد الانتهاء من عملية الدفع.
كيفية شحن شدات ببجي مجانا
يمكنك الحصول على شدات ببجي مجانا مثل الحصول عليها من خلال اليوتيوب حيث أن بعض أصحاب المواقع تعطي شدات ببجي مجانا للمتابعين بهدف زيادة نسبة الإعجاب ومشاركة للموقع فهي أحد وسائل الدعاية، كما يمكن الحصول عليها من صديق، لأن بعض الأصدقاء تمتلك عدد كبير من الشدات، أو يمكن من خلال الدخول على موقع oonoo وتسجيل الدخول عليه بواسطة الإيميل اللعبة، ومشاركة الموقع مع الأخرين واستخدام كافة الألعاب والطلبات التي يطلبها الموقع للحصول على نقاط، ثم يتم تحويل النقاط إلى رصيد على بطاقة جوجل بلاي، ثم اتباع الخطوات التالية للشحن:
- كما تستطيع شحن الشدات من خلال اللعبة وذلك عن طريق الضغط على رمز الشدات.
- ثم قم باختيار عدد الشدات التي تحتاج إليها وقم بتحديد طريقة الدفع المناسبة لك” يمكن من هنا استخدام بطاقة جوجل بلاي” وبعد الانتهاء سوف تحصل على الشدات.
- قمنا من خلال المقال طرق متنوعه للشحن يمكنك الاختيار من بينها.
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