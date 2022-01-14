خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من رقم العداد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء كثيرا يشغل المواطنين والمقيمين بالمملكة لمعرفة رقم حساب فاتورة الكهرباء ويمكن ذلك من خلال رقم العداد،وقد قامت الشركة السعودية للكهرباء بحل كثير من مشاكل معرفة رقم حساب الفاتورة من خلال الأنترنت دون الحاجة الذهاب إلى الشركة ويكون كذلك الدفع من خلال الأنترنت ،لذلك وفرت الشركة كافة الاجراءت الخاصة بدفع الفواتي أو معرفة رقم الحساب القدم أو الجديد،وتعد الشركة السعودية للكهرباء شركة كبيرة تتفرع منها كثير من الشركات التي تقدم العديد من الخدمات من توليد وتوزيع ونقل الكهرباء إلى كافة المناطق بالسعودية ولاغني عنها ، ولذلك تعمل الشركة على تطوير محطات الكهرباء للعمل بشكل افضل ومتطور، ويوجد العديد من الخدمات التي تقدمها الشركة ومنها خطوات تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد وشروط ورسوم التركيب في المملكة، كما يمكن للمواطنين السعوديين وغير السعوديين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال موقع إلكتروني وفرته الشركة للمنتفعين تسهيلاً لهم في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والاستفسار عن كل ما يحتاجونه من خلال رابط استعلام عن فواتير الكهرباء برقم الهوية أو رقم الحساب بالمملكة العربية السعودية من خلال رقم الحساب أو رقم العداد، وقد وفرت لهم رقم للطوارئ ( 933 ) للشكاوى والاستفسار، تتمكن من معرفة فاتورة الاستخدام والاستهلاك أيضاً وفاتورة السعر من خلال الانترنت، ويمكنك أن تقوم بطباعة الفاتورة لتظل معك بشكل دائم، وأيضاً يوجد العديد من الخدمات الالكترونية التي يقوم على استخدامها العديد من الناس، والتي يوفرها موقع شركة الكهرباء في السعودية، للتسهيل على الشخص، وقد عملت على تسهيل عمليات الدفع، فيمكنك الآن أن تقوم بالدفع عبر شبكة الانترنت من خلال أي محفظة الكترونية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء. كتابة رقم الحساب والرمز المرئي في الخانة المخصصة لهم. الضغط على عرض.

الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب من رقم العداد

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء. اذهب إلى قائمة خدمات الفواتير. الضغط على الفاتورة الالكتروانية. كتابة رقم الحساب أو رقم العداد للدخول. كتابة الرمز للتحقق من الدخول. يتم كتابة رقم الهوية أو البريد الإلكتروني. الضغط على عرض الفاتورة. عرض كافة البينات الخاصة بفاتورة الكهرباء.

خطوات معرفة رقم العداد

الاتصال على الرقم التالي 920001100، وهو رقم خاص بشركة الكهرباء. الضغط على رقم 1 للغة العربية. ثم الضغط على رقم1 للاستعلامات. للتحدث مع خدمة العملاء اختيار رقم 0 من القائمة. إعطائه رقم العدد التسلسلي سوف يسألك عن المنطقة التابع لها وأي ولاية موجود فيها وأي شركة تابع لها.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو برقم العداد من خلال تطبيق الهواتف الذكية للشركة السعودية للكهرباء المتوفر على أجهزة أندرويد وأبل، ويمكن تحميل تطبيق شركة الكهرباء من الصفحة الرئيسية لموقع شركة الكهرباء السعودية.

طريقة سداد مبلغ الاستهلاك أونلاين

الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء في المملكة. ثم اختيار الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك النقر على “عرض ودفع”. يتم أدخال رقم الحساب، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

ثم يجب دفع قيمة الاستهلاك عن طريق بطاقة الائتمان أو أي وسيلة إلكترونية لعدم انقطاع الكهرباء.

التسجيل بموقع الشركة السعودية للكهرباء

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء. أنشاء حساب للشركات أو الأفراد. إذا كان الحساب للشركات يجب ادخل السجل التجاري. بوجود اختيارات مختلفة من حساب مقيم أو مواطن أو حساب فرد من دول مجلس التعاون. كتابة كافة البينات المطلوبة من رقم الهوية والبريد الإلكتروني أو السجل التجاري أو الهاتف. كتابة رقم حساب الفاتورة الخاصة بك.

أرقام شركة الكهرباء

وقد أتاحت شركة الكهرباء أيضاً إمكانية الاستعلام عن الفاتورة من خلال الرسائل النصية التي تصل إلى الجوال، وذلك ليبقى العميل على اطلاع دائم بحسابه، كما تتيح هذه الخدمة إمكانية الاستفسار واستقبال المعلومات عن فواتير ​الاستهلاك بالإضافة إلى التذكير بعملية السداد وإرسال فواتير السداد، غير ذلك مواعيد قطع الكهرباء وقت رجوعها، وقد حددت شركة الكهرباء أرقام كثيرها منها:

الرقم المخصص لخدمة العملاء لشركة الكهرباء وهذا الرقم هو 920001100.

الرقم الموحد لخدمة الشكاوى لشركة الكهرباء فيمكن للمواطنين الاتصال عن طريق هذا الرقم هو 920000222.

رقم طوارئ الكهرباء من خلال الاتصال على هذا الرقم وهو 933

الرقم الموحد والمجاني وأيضاً المخصص لتسجيل المواطنين المشتركين في خدمة الفاتورة الكهربائية وهو 500120.

دفع فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية إلكترونيا

يمكن عن طريق مصرف الراجحي دفع فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية دون الحاجة إلى زيارة أحد مقرات الشركة بالخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمباشر الراجحي عبر الإنترنت. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على أيقونة دخول. الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمباشر الرّاجحي. ثم ننقر على تبويب المدفوعات. يجب اختيار خدمة تسديد الفاتورة. يخصم المصرف مبلغ الفاتورة الشهريّة من الحساب العميل.

حساب فاتورة الكهرباء الجديد