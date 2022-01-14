الاستعلام عن صلاحية الإقامة في قطر 2022

الاستعلام عن صلاحية الإقامة في قطر، حيث يستعلم عدد كبير من وافدي دولة قطر الي مدة صلاحية الإقامة الخاصة بهم، حيث توفر الحكومة القطرية خدمات إلكترونية هامة لمواطنيها ومقيميها، من خلالها يمكن لهم أن يتعرفوا على تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بهم في دولة قطر، علي أن يتم الاستعلام بشكل إلكتروني بدون ضرورة الذهاب إلى مقرات عمل الجوازات القطرية الرسمية، وبسبب أهمية البحث عن إجراءات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة بقطر، فسوف نقوم بتوضيح بعض الخطوات التي تسهل هذه العملية بشكل ميسر وسهل يضمن سرعة الحصول علي الخدمة، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة بقطر.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بقطر

تعد الإقامة بقطر هي الفترة الزمنية المرتبطة بعقد العمل الذي يتم التعاقد عليه بين صاحب العمل وبين الوافد، علي أن يتم إصدار الإقامة بفترة زمنية محددة وتنتهي في فترة أخري، علي أن يتم تجديدها بعد انتهاء هذه الفترة، علي أن يتم الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافدين بقطر بالخطوات التالية:

يحب الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: وزارة الداخلية القطرية.

يجب علي المستخدم أن يقوم بالدخول علي قائمة الخدمات الإلكترونية بالموقع.

تحديد الضغط علي “الاستعلامات والطلبات”، المتوفرة من بين خدمات الوزارة.

يجب الضغط على تبويب “الاستعلامات الأخرى”.

الضغط علي خدمة “الاستعلام عن الوثائق الرسمية”.

يجب أن يتم إدخال الرقم الشخصي الذي يخص المقيم في المكان المخصص لذلك.

يجب أن تتم إضافة الرمز الخاص بالتحقق المتوفر في الصورة في المكان الخاص به.

النقر على تبويب “استعلم الآن”.

سوف تعرض المنصة التفاصيل الخاصة بتاريخ انتهاء الإقامة وموعد التجديد الذي يخص البطاقة.

رسوم تجديد إقامة الوافدين بقطر

الحكومة القطرية قد حددت بعض الرسوم على المقيمين عند تقديم طلب لتجديد الإقامة الخاصة بهم، علي أن يتم دفع الرسوم المطلوبة علي النحو التالي: