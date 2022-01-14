غوتيريش: ملايين الأفغان على وشك الموت
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن ملايين الأفغان على "شفير الموت"، داعياَ المجتمع الدولي إلى تمويل نداء الأمم المتحدة الإنساني البالغ قيمته 5 مليارات دولار، والإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة، وإعادة عمل نظام المصرفي لتجنب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
ونقلت وكالة (اسوشيتد برس) قول الأمين العام للصحفيين إن "درجات الحرارة التي تصل الى حد التجمد والأصول المجمدة مزيج قاتل لشعب أفغانستان. القواعد والشروط التي تمنع استخدام الأموال لإنقاذ الأرواح والاقتصاد يجب أن تتوقف في حالة الطوارئ هذه".
واشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنه ينبغي السماح للتمويل الدولي بدفع رواتب الأطباء وعمال الصرف الصحي ومهندسي الكهرباء وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى مساعدة المؤسسات الأفغانية في تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الرئيسية الأخرى.
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