الهند تسجل 264 ألف إصابة و315 وفاة بكورونا

الهند تسجل 264 ألف إصابة و315 وفاة بكوروناسجلت الهند 264202 إصابة و315 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واظهرت احصاءات لمواقع احصاء ضحايا الفيروس المميت ان إجمالي الإصابات بالفيروس في الهند بلغ 36 مليوناً و582129 اصابة، فيما بلغت الوفيات 485350 حالة.

وتحتل الهند المركز الثاني من حيث عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والثالث من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

بدورها سجلت ألمانيا 92223 إصابة و286 وفاة جديدة بالفيروس وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى في البلاد.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الالماني للأمراض المعدية أن إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا حتى الآن بلغ سبعة ملايين و835451 فيما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 115337 حالة.

