دوت الخليج -

شهيد و4 جرحى بعدوان سعودي جديد على صنعاء وصعدة

استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون، بقصف وغارات لطيران العدوان السعودي على محافظتي صنعاء وصعدة خلال الـ24 ساعة الماضية. شهيد و4 جرحى بعدوان سعودي جديد على صنعاء وصعدةاستشهد مواطن وأصيب 4 آخرون، بقصف وغارات لطيران العدوان السعودي على محافظتي صنعاء وصعدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح بصعدة. وذكر المصدر أن 4 من طاقم مستشفى 48 النموذجي أصيبوا، واثنين منهم حالتهما خطيرة جراء غارتين لطيران العدوان استهدفتا محيط المستشفى في منطقة السواد بمديرية سنحان محافظة صنعاء. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارة منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف بالجوف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شهيد و4 جرحى بعدوان سعودي جديد على صنعاء وصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.