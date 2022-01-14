أمريكا: ملتزمون بتقديم مساعدة دفاعية للجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفق ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) فى بيان عبر موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن الثالث مع نظيره الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، لمناقشة الحشد العسكرى الروسى المستمر وغير المبرر فى أوكرانيا وحولها.
وأعرب وزيرا دفاع الولايات المتحدة وأوكرانيا، بحسب البيان، عن دعمهما للجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات والتزامهما بمواصلة التنسيق الوثيق.
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