روسيا تهدد بنشر عتاد عسكرى فى هذه الحالة!

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، جاء ذلك فى تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفى السنوى فى العاصمة الروسية، موسكو.
وكانت روسيا طالبت الولايات المتحدة ودول الغرب الأوروبى فى حلف شمال الأطلسى، بمجموعة من الضمانات الأمنية وعدم الاقتراب من حدودها مع أوكرانيا.
وقالت الولايات المتحدة إنها سترد على الطلب الروسى ردًا كتابيًا فى الأسبوع المقبل.
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