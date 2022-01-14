الجمارك الصينية: بكين تعمل بنشاط على تعزيز التعاون التجارى مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الصينى فى تصريح اليوم الجمعة نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إننا نعمل بنشاط على تطوير التجارة مع روسيا، وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، وكذلك مع دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية"، مضيفا أن حصة إجمالى التجارة مع هؤلاء الشركاء ارتفعت من 16% فى عام 2001. إلى 30.7% فى عام 2021.

ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفعت التجارة الدولية للصين بنسبة 30.3% فى عام 2021، لتصل إلى 6.05 تريليون دولار، مع زيادة الصادرات بنسبة 29.9% إلى 3.36 تريليون دولار، فى حين ارتفعت الواردات بنسبة 30.1% إلى 2.69 تريليون دولار.