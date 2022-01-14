أمريكا وآيسلندا تبحثان الأمن الأوروبى وسط التعزيز العسكرى الروسى

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيرته الآيسلندية ثورديس جيلفادوتير لتهنئتها على دورها الجديد وتوليها حقيبة الخارجية.
وأكد وزيرا الخارجية، بحسب البيان، دعمها للعلاقات الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وأيسلندا.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة العديد من القضايا، ومن بينها مكافحة أزمة المناخ وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار وتعزيز حقوق الإنسان العالمية والمساواة بين الجنسين وتعميق التعاون الدفاعى.
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