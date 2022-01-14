بأرخص سعر أيفون 13 برو ماكس تعرف علي مواصفاته ومميزاته

شركة ابل لتصدير هواتف الايفون المميزة، كالعادة تفاجئ شركة ابل محبيها بتصدير هاتف أيفون الجديد التي يحدد رقم 13 من ضمن الهواتف الكثير التي تم الإعلان عنها من قبل، حيث تتفوق شركة ابل وتتميز عن باقي الشركات الأخري الخاصة بتصدير الهواتف، والتي تم إصدار منذ الفترات الأخيرة قبل انتهاء عام 2021 ميلادي عن هاتف أيفون 13 ميني وحجم 13 برو وحجم 13 برو ماكس، والتي تم إصدارها يوم عشرين من أكتوبر، فقد يتضمن الهاتف الكثير من المزايا التي يهتم لها محبيين هواتف أيفون بجميع أنواعها، لان أجهزة أيفون تعد مختلفة ومتميزة عن جميع هواتف الاندرويد الأخرى، وسوف نوضح موصفات وسعر أيفون 13 برو ماكس.

مميزات أيفون 13 برو ماكس

يمتلك أيفون 13 برو ماكس الجيل الجديد الكثير من المميزات، والتي تعد جميع أجهزة شركة ابل سواء الهواتف أو الأكسسوارات أو اللاب توب تختلف عن جميع الإصدارات الأخري.

الهاتف يدعم الشبكة الجيل الخامس 5G

الهاتف المقدم ضد الماء والغبار والأتربة.

معدل تحديث 120 هيرتز الذي يعطي سلاسة في استخدام.

يمتاز الهاتف التصوير المايكرو الجديدة.

يمتاز الهاتف بسماعات صوت عالي متوازن بدون تشويش.

مواصفات أيفون 13 برو ماكس

يهتم الكثير عن معروفة المواصفات التي يمتلكها أيفون 13 برو ماكس، فهو يمتلك الكثير من المواصفات الممتازة وسوف نوضحها كالتالي: