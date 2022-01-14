نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأرخص سعر أيفون 13 برو ماكس تعرف علي مواصفاته ومميزاته في المقال التالي
شركة ابل لتصدير هواتف الايفون المميزة، كالعادة تفاجئ شركة ابل محبيها بتصدير هاتف أيفون الجديد التي يحدد رقم 13 من ضمن الهواتف الكثير التي تم الإعلان عنها من قبل، حيث تتفوق شركة ابل وتتميز عن باقي الشركات الأخري الخاصة بتصدير الهواتف، والتي تم إصدار منذ الفترات الأخيرة قبل انتهاء عام 2021 ميلادي عن هاتف أيفون 13 ميني وحجم 13 برو وحجم 13 برو ماكس، والتي تم إصدارها يوم عشرين من أكتوبر، فقد يتضمن الهاتف الكثير من المزايا التي يهتم لها محبيين هواتف أيفون بجميع أنواعها، لان أجهزة أيفون تعد مختلفة ومتميزة عن جميع هواتف الاندرويد الأخرى، وسوف نوضح موصفات وسعر أيفون 13 برو ماكس.
مميزات أيفون 13 برو ماكس
يمتلك أيفون 13 برو ماكس الجيل الجديد الكثير من المميزات، والتي تعد جميع أجهزة شركة ابل سواء الهواتف أو الأكسسوارات أو اللاب توب تختلف عن جميع الإصدارات الأخري.
- الهاتف يدعم الشبكة الجيل الخامس 5G
- الهاتف المقدم ضد الماء والغبار والأتربة.
- معدل تحديث 120 هيرتز الذي يعطي سلاسة في استخدام.
- يمتاز الهاتف التصوير المايكرو الجديدة.
- يمتاز الهاتف بسماعات صوت عالي متوازن بدون تشويش.
مواصفات أيفون 13 برو ماكس
يهتم الكثير عن معروفة المواصفات التي يمتلكها أيفون 13 برو ماكس، فهو يمتلك الكثير من المواصفات الممتازة وسوف نوضحها كالتالي:
- سعة التخزين 1000/ 256/ 128 جيجا بايت.
- سعة الرام 8 جيجا رام لجميع النسخ المتوفرة للنوع 13 ميني و13 برو و13 برو ماكس.
- المعالج يكون سداسي النواة Appl A15 Bionic تكنولوجيا 5 نانو، كما تكون سرعة المعالج، 2.9 جيجا هيرتز.
- سرعة معالج الهاتف 2.9 جيجا هيرتز.
- الشاشة تدعم Super Retina XDR OLED بمساحة 6.7 إنش بدقة 1284×2778.
- الهاتف يدعم كاميرا خلفية رباعية 12+12+12 + TOF 3D.
- الهاتف يدعم كاميرا أمامية ثنائية 12+SL 3D.
- يدعم الهاتف بطارية 4350 مللي أمبير.
- يتوفر الهاتف بألوان السمائي، واللون الفضي، واللون الذهبي، الرصاصي الداكن.
- يدعم الهاتف النظام : iOS 15.0.1 وقابل للتحديث.
- يحتوي الهاتف علي نظاف أمان، بصمة الوجه.
- من عيوب الهاتف انه ثقيل الوزن وعدم وجود شاحن مع علبة الهاتف.
- الكاميرا الخلفية كبيرة وبارزه جداً كما ان حجم الشاشة كبير نسبياً.
- وزن الهاتف ثقيل جداً.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ