رئيس وزراء باكستان يزور الصين الشهر المقبل لحضور دورة الألعاب الشتوية

جدة - نرمين السيد - يتوجه رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان فى زيارة رسمية إلى الصين يوم 3 فبراير المقبل، بدعوة رسمية من القيادات الصينية، وذلك لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 فى بكين.





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