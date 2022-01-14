اليمن: ألوية العمالقة تستهدف مواقع الحوثيين فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة أن الألوية تقدمت تجاه مركز المدينة ووصلت إلى جبال الذرعان والعكرمة، حيث يتحصن المئات من العناصر الحوثية الذين فروا من شبوة.
من جهتها، تمكنت قوات الجيش اليمنى والمقاومة من إخراج المليشيات من مواقع حاكمة ومساحات واسعة باتجاه عقبة ملعا جنوب مأرب.
وحققت قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، الخميس، تقدما جديدا فى الجبهة الجنوبية بمأرب، خلال معارك ألحقت بالميليشيا الحوثية الإيرانية خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.
وأوضح المركز الإعلامى للجيش اليمنى أن الجيش والمقاومة شنوا هجوما كاسحا تمكنوا خلاله من دحر الميليشيا من مواقع حاكمة ومساحات واسعة باتجاه عقبة ملعا جنوب مأرب.
وأكد سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى فى المعدات القتالية بنيران الجيش وبغارات لطيران التحالف.
وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف المليشيا الإيرانية.
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