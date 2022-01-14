مرصد يمنى: شاب ينتزع أكثر من 50 لغما حوثيا فى شبوة

جدة - نرمين السيد - قال المرصد اليمنى للألغام إن شابا من أبناء مديرية بيحان فى محافظة شبوة، جنوب شرقى اليمن، قرر العمل على نزع الألغام التى زرعتها مليشيا الحوثى فى مناطق تم تحريرها مؤخرا بالمحافظة، وتمكن من انتزاع أكثر من 50 لغما.





وأضاف المرصد - حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية - أن الشاب الذى يعمل متطوعا إلى جانب آخرين من أبناء المنطقة انتزع أكثر من 50 لغما زرعها الحوثيون فى إحدى الطرق الفرعية بمنطقة المطيرية فى بيحان. وعمدت المليشيا الحوثية إلى زراعة الألغام المتنوعة فى مديريات عسيلان وبيحان وعين غرب شبوة، قبل أن يتم طردها بعملية عسكرية خاضتها ألوية العمالقة بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية. وزرعت مليشيا الحوثى أكثر من مليونى لغم فى اليمن، تسببت بمقتل أكثر من 20 ألف مدنى، بحسب تقارير حقوقية.

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