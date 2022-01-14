وزيرا الدفاع الأوكرانى والبريطانى يناقشان الشراكة الثنائية

جدة - نرمين السيد - وكتب ريزنيكوف، فى تغريدة عبر موقع تويتر وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة: "سررت بإجراء مكالمة هاتفية مهمة للغاية مع وزير الدفاع البريطانى، صديقنا المقرب بن والاس". وأضاف: "نواصل تعزيز شراكتنا الدفاعية الاستراتيجية وفقا لأهداف السياسة المشتركة".

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