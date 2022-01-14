ميقاتى يبحث مع مسؤولة أممية سبل دعم اللبنانيين للخروج من أزماتهم

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدى، سبل دعم الشعب اللبنانى للخروج من أزماته الراهنة، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الجمعة بالسراى الكبير (مقر الحكومة اللبنانية).





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