جدة - نرمين السيد - وقالت هوا تشون يينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الجمعة، إن شى سيحضر الحدث الافتراضى ويلقى كلمة، وذلك تلبية لدعوة كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذى للمنتدى الاقتصادى العالمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتراضيا.. رئيس الصين يشارك فى المنتدى الاقتصادى العالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.