نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المربع الإلكتروني|| نتائج الطلاب في الكويت 2021-2022 وزارة التربية ما عدا الثاني عشر بالرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدرجات المدرسية في الكويت للفصل الدراسي الأول لعام 2022، من خلال موقع مربع صف الطالب وأعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن درجات جميع المراحل الدراسية للمدارس “الابتدائية والمتوسطة والثانوية” في بعض المستويات، وعملية الإصدار للنتائج لا تزال في جميع مدن الكويت جارية، وفي التعليم الكويتي أكدت الوزارة أن نتائج رقم المواطنة لطلاب 2022 ستكون متاحة اليوم (الخميس 13 يناير 2022) من خلال موقع النتائج الخاص بهم، وتنشر وزارة التربية والتعليم درجات السنة الثانية عشرة وجميع المستويات الأكاديمية على موقع المربع وهي متاحة للعرض والطباعة.

نتائج الطلاب في الكويت 2021-2022:

حيث أفادت وزارة التربية والتعليم الكويتية أن جميع الدرجات على جميع المستويات الأكاديمية كانت حاضرة في كل مدن الكويت التي تقدمت للامتحانات في نهاية العام الدراسي 2021/2022، وتدعو مدن الكويت الجميع للدخول إلى موقع المربع واستخدام رقم المواطن لكل طالب للاستعلام عن درجات الصف الثاني عشر للطلاب واستخراجها في الفصل الدراسي الأول 2021-2022 ، والتحقق من الدرجات والنتائج للفصل الدراسي الأول.

نتائج الطلاب في الكويت وموقع المربع الإلكتروني الثاني عشر:

قبل بضع سنوات نشرت وزارة التربية والتعليم الكويتية نتائج الطلاب الكويتيين على جميع المستويات إلكترونيًا من خلال موقع إلكتروني لتسهيل الاطلاع على الدرجات ونتائج الاختبارات، يعتبر المربع الإلكتروني من أهم المواقع التعليمية التابعة لدولة الكويت ووزارة التربية والتعليم الكويتية، وفي الأونة الأخيرة يستخدم بصورة كبيرة بعد انتشار فيروس كرونا في الوطن العربي.

كيفية الدخول لرابط نتائج مربع الكويت للطالب 2022 الإلكتروني:

يمكنكم اتباع عدة خطوات للدخول على رابط النتائج للطلاب في الكويت من خلال التالي:

انتقل إلى موقع مربع النتائج.

اضغط على الشعار لعرض نتائج المراحل التعليمية المتبقية.

أدخل الرقم المدني.

انقر فوق نتيجة لتظهر لك.

موقع المربع الإلكتروني:

لاقى المشروع إقبالاً واسعاً من أولياء الأمور والمدارس حيث استضافت المبادرة 45 ورشة عمل في بدايتها والسنة الأولى من التنفيذ وشارك في المشروع 1600 ولي أمر بالإضافة إلى زيارات متعددة للموقع وتفاعل مذهل فيما يتعلق بالمشروع، وكان المعلمون متحمسون للمبادرة الجديدة وهم يجيبون بإخلاص على أسئلة الطلاب سواء في المدرسة أو في المنزل.