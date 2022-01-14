نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور طرح أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة هي خدمة تقدمها حكومة المملكة السعودية، من أجل الدعم في مساعدة العائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط والفقراء، وذلك من خلال تقديم مبلغ مالي يساعد في بعض من تلبية احتياجات الاسرة الأساسية، ويبحث الكثير من الاشحاص في المملكة السعودية عن موعد صرف هذه المساعدات وأسماء المستفيدين، وسميت بالمقطوعة لانها غير دورية أي مستمرة، حيث يتم صرفها بين الحين والاخر، وخلال فترات متباعدة، قد تتراوح قيمتها المالية مابين 10 الى 30 الف ريال سعودي، وهذا المبلغ يتم منحه بشروط يتم وضعها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية السعودية، ومن خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني سوف نتعرف على كيفية التسجيل بها، والاستعلام عن اسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم صرف هذه المساعدات سنوياً، او بمدة اقل ولا تعلن الحكومة عن موعد صرفها.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1443

يقوم المواطن المسجل عبر المنصة بالدخول مباشرة الى الموقع الالكتروني الخاص بـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم الضغط فوق ايقونة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، ثم يقوم بكتابة رقم السجل المدني او رقم الهوية في المكان المخصص لهم، ثم النقر فوق كلمة عرض سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمواطن المستفيد والمستحق للمساعدة المقطوعة.

معايير التسجيل في المساعدة المقطوعة 2022

لمن يريد التسجيل في المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية عام 2022 يجب توافر فيه تلك الشروط الآتية:-

عمر المتقدم أكثر من 35 عاما.

يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم داخل اراضي المملكة السعودية.

ان يكون المتقدم راتبه قليل لايتعدى الحد المسموح له.

يجب الا يزيد راتب المتقدم اذا كان المتقدم اعزب عن 3000 ريال سعودي، واذا كان متزوج يجب الا يزيد راتبه عن 8680 ريال سعودي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

لم تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية يوماً أو شهراً مخصصاً لصرف المساعدة المقطوعة لعام 2022، حيث يتم تحديد الموعد المناسب وفقاً لرؤية المملكة السعودية، فيمكن أن يتم صرفها بشكل سنوي أو مدة أقصر من هذه، فهي تتم بقرارات من الحكومة السعودية وليست بشكل شهري كبعض نظم الدعم الأخرى مثل حساب المواطن الذي يتم صرف الدعم فيه بشكل شهري وفي موعد محدد وهو يوم 10 من كل شهر ميلادي.