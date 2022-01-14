الأوراق المطلوبة لمكتب تساهيل للزيارة العائلية وفيزا العمل في السعودية

الأوراق المطلوبة لمكتب تساهيل للزيارة العائلية هي من الأساسيات التي يبحث عنها الكثير من المقيمين الذي يسعون إلى تقديم أوراقهم لطلب الزيارة العائلية أو حتي أن كانت فيزا عمل في المملكة العربية السعودية، حيث يحتاج الكثير من الوافدين في المملكة إلى زيارة زويهم من حين إلي اخر وذلك ليتوفر لهم الجو الأسري الذي تركوه في بيوتهم، ومن هذا المنطلق أصبحت الأسئلة الكثيرة حول ما هي متطلبات مكاتب تساهيل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة من أوراق وتصريحات وتأشيرات، وهذا ما تحدثنا عنه في مقال سابق وهو المستندات المطلوبة لمكتب تسهيل للزيارة العائلية، وسوف نعيد عليكم الأمر اليوم مره اخري ولكن مع زيادة الأوراق المطلوبة لمكتب تساهيل تأشيرة العمل في المملكة.

الاوراق المطلوبة لمكتب تساهيل للزيارة العائلية

لعمل زيارة عائلية في مكتب تساهيل ما هي الأوراق المطلوبة لمكتب تساهيل للزيارة العائلية في السعودية ؟ يعد هذا السؤال واحد من أهم الأسئلة التي تواجدت علي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الأنترنت في الآونة الأخيرة، خصوصا وأنه يحتاج الكثيرون من مقيمي المملكة العربية السعودية، ففي السطور التالية سوف نوضح لكم ما هي المستندات المطلوبة للزيارة العائلية وهي كما يلي:

يجب أن يتوافر جواز سفر ساري الصلاحية، فيجب ألا تقل مدته عن ستة أشهر، علاوة عن ضرورة تواجد صفحتين فارغتين علي أقل تقدير.

أما في حالة لو كان الزوار غير حاملي للجنسية المصرية، فيجب عليهم إرفاق صور خاصة لتأشيرة الإقامة، ومن الضروري أن تكون سارية المفعول.

أن تتواجد صور حديثة بمقاس بوصة في بوصتين، وهي ما تكافئ ” 51 مم * 51 مم ” مع تواجد الخلفية البيضاء.

تواجد طلب إنجاز موقع بواسطة المقدم علي الطلب، ويجب تسديد قيمته قبل التوجه لفرع مكتب التسهيل.

إرفاق صورة من وثيقة حجز موعد مكتب التسهيل.

ويمكن الدخول علي الرابط الخاص بخدمة التأشيرات لمنصة إنجاز.

يجب أن تتواجد الأوراق الرسمية التي تفيد صحة تواجد صلة القرابة، مثل تواجد صورة لشهادة الميلاد أو وثيقة زواج، كما أنه يتم توثيق هذه الأوراق من وزارة الخارجية للدولة.

في حالة لو كان الزوار إناث، فيجب إرفاق موافقة أولياء أمورهم في حالة لو كانوا منذ عمر الثامنة عشر فيما أعلي، ويكون هذا الإقرار موثق من وزارة الخارجية.

في حالة لو كان طلب الزيارة متعلق بمطلقات أو أرامل، وكانوا أصغر من عمر الخمسة والأربعين، فيجب إرفاق صورة من وثيقة الطلاق أو الوفاة للزوج، ويجب أن تكون موثقة من وزارة الخارجية.

إرفاق نتيجة الكشف الطبي، وذلك بعدما يتم توثيقه من قبل وزارة الصحة.

المستندات المطلوبة لمكتب تسهيل لزيارة العمل

أعلنت شركة تساهيل عن ضرورة تواجد العديد من الأوراق، كي تتمكن من استخراج فيزا خاصة للعمل في المملكة العربية السعودية، وهي كما يلي: