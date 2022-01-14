نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة جديدة لليوث للصدارة.. موعد مباراة الاتفاق والشباب الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتفاق والشباب ، محاولة جديدة يخوضها الليث الأبيض من أجل إحياء آماله في المنافسة على الصدارة ولقب الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2022/2021 ، وذلك في ظل تفوق الاتحاد وتحقيقه 6 انتصارات متتالية مؤخرًا، بالإضافة إلى صعود كلًا من النصر والهلال ، حيث يستضيف مساء الجمعة 14 يناير 2022 ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع فريقا الشباب والاتفاق ضمن مباريات الجولة الـ17 من البطولة.

في السطور القادمة، سنتعرف على كافة التفاصيل والأخبار و موعد مباراة الاتفاق والشباب والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين وترتيبهما في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ مواجهات الاتفاق والشباب في الدوري السعودي .

مباراة الاتفاق والشباب

مرة أخرى تستكمل مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي للمحترفين ، بمواجهة قوية تجمع ناديي الشباب والاتفاق .

حيث يطمح كلاهما في إزالة آثار التعثر في الجولة السابقة، بتعادل إيجابي بشق الأنفس لليث الأبيض وآخر سلبي لـ فارس الدهناء.

وعلى وجه التحديد، يعلق شيخ الأندية على مواجهة اليوم، من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، والاستمرار في ملاحقة الإتي على الصدارة.

نستعرض أولًا ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الـ17:

يُذكر أن الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين السعودي انطلقت الخميس 13 يناير 2022، بمواجهة جمعت الفيحاء والفتح وانتهت بالتعادل السلبي.

وتستأنف الجولة اليوم بـ3 مباريات، أبرزها مباراة الرائد والاتحاد وبالطبع مواجهة فارس الدهناء والليث الأبيض.

على أن تُختتم السبت 15 يناير 2022 ، بـ4 لقاءات، من أهمها مباراة النصر والفيصلي و مباراة الهلال والتعاون إضافة إلى مباراة الأهلي والحزم .

نادي الاتفاق

مع أصحاب الأرض نادي الاتفاق السعودي ، نبدأ تغطيتنا، والذي يقدم مستوى متذبذب نسبيًا هذا الموسم.

حيث يحتل فارس الدهناء المركز الـ10 في جدول الدوري السعودي برصيد 18 نقطة وصافي (-5) هدف.

وخلال 16 جولة خاضها الفريق هذا الموسم، نجح في الفوز بـ4 مباريات والتعادل والخسارة في 6 لقاءات.

وعلى سبيل الذكر، فخلال آخر 5 مباريات للكوماندوز، نجح الفريق في جمع 8 نقاط من انتصارين وتعادلين، وخسارة واحدة.

فقد فاز على الحزم بثلاثية نظيفة، وعلى الاتفاق بهدف.

فيما تعادل مع الفيحاء إيجابيًا (1-1) ومع الباطن مؤخرًا سلبيًا.

بينما خسر أمام الاتحاد بعد ريمونتادا مثيرة للإتي بنتيجة (2-3).

نادي الشباب

في المقابل، يخوض نادي الشباب السعودي مواجهة الجمعة، بحثًا عن الفوز ولا شيء غيره، من أجل مواصلة طريقه نحو لقب 7 في البطولة السعودية العريقة.

حاليًا يحتل الليوث وصافة الترتيب العام للدوري السعودي ، برصيد 32 نقطة وصافي (15) هدفًا، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

ويمتلك العميد أفضلية نسبية، بمباراة مؤجلة مع الهلال من الأسبوع الـ12 بسبب مشاركة الأخير في بطولة دوري أبطال آسيا ، والتي حصدها على حساب بوهانج سيتلرز الكوري الجنوبي.

خلال الموسم الحالي، وعلى مدار 16 جولة مضت من عمر الدوري السعودي ، تمكن من تحقيق 9 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين.

وفي مبارياته الخمس الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، حقق شيخ الأندية السعودية 3 انتصارات وتعادلين.

حيث فاز على الرائد بثلاثية نظيفة ثم التعاون بنتيجة (3-1)، قبل أن يتغلب في مباراة دراماتيكية على الأهلي بنتيجة (4-3).

بينما تعادل سلبيًا مع الفيصلي، وإيجابيًا بنتيجة (1-1) مع أبها.

موعد مباراة الاتفاق والشباب والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الهام، مساء الجمعة، في تمام السادسة إلا عشر دقائق ( 5:50 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة إلا عشر دقائق ( 4:50 م ) بتوقيت مصر، الثالثة إلا عشر دقائق ( 2:50 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الشباب والاتفاق ، فقد أسند اتحاد كرة القدم السعودي المهمة إلى الحكم السعودي ماجد الشمراني.

تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة عبر قناتي SSC5 SD و SSC5 HD .

وحول معلق الاتفاق والشباب ، فقد حددت شركة الرياضة السعودية المعلق الرياضي السعودي راشد الدوسري.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل وآخر الأخبار و موعد مباراة الشباب والاتفاق والقنوات الناقلة ، ورحلة الناديين في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم هذا الموسم، فضلًا عن تاريخ لقاءات الشباب والاتفاق في الدوري السعودي .