نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل 5000 شدة في ثواني طريقة شرعية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي عن طريق رقم الهاتف، في هذه الفقرة سوف نقدم لك طريقة شحن شدات ببجي باستخدام رقم الهاتف، يمكنك شحن القطعة من أي دولة عربية أنت فيها، وتعتمد هذه الطريقة على معظم اللاعبين على PUBG Mobile باستخدام رقم الهاتف، وإليك الطريقة التي تم تجربتها و طريقة صحيحة، مضمونة 100٪، دعنا نكتشف.

شحن شدات ببجي عبر موقع midasbuy

موقع midasbuy.com هو الموقع الرسمي المعتمد من شركة PUBG Mobile لشحن أدوات PUBG Mobile، وذلك إلى جانب شحن حزم Elite Pass Plus وكذلك شحن حزم Royale Pass وغيره من الشحنات الأخرى، مع تقديم مجموعة مميزة من الصفقات الرائعة التي يمكنك الاستفادة منها بالفعل.

توفر midasbuy خدمات تعبئة الرصيد عبر رصيد الهاتف لدول عربية مختلفة مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى والشرق الأوسط والعراق ومصر ودول شمال إفريقيا مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا. يمكنك الاعتماد على هذا الموقع لشحن شدات PUBG Mobile من أي مكان، في العالم العربي وحتى من البلدان الأخرى.

موقع midasbuy لشحن ببجي

في هذه الفقرة، سنقدم لك خطوات شحن شدات PUBG Mobile عبر الهاتف باستخدام موقع midasbuy، يرجى اتباع التعليمات خطوة بخطوة:

يجب دخول الموقع الرسمي ل midasbuy.

بعد دخول الموقع، ستظهر الواجهة كما هو موضح في الشكل، حدد بلدك في الخيارات أعلاه، ثم حدد لعبة PUBG mobile.

الآن، اضغط على زر الشراء لتحديد UC “Unknown Cash”.

ثم يتعين عليك إدخال معرف المشغل الخاص بك، هذا المعرف الذي يمكنك نسخه من حساب PUBG للجوال الخاص بك.

الآن، حدد طريقة الدفع وانقر على “الدفع بواسطة الهاتف المحمول” حتى تتمكن من الدفع باستخدام رصيد هاتفك المحمول.

ثم قم بالتمرير لأسفل الموقع وحدد العدد المطلوب من الشدة.

ثم انقر فوق “ادفع الآن”.

ستظهر هذه الواجهة، حدد مشغل الشبكة الذي تستخدمه، ثم أدخل رقم هاتفك، فلا داعي لإدخال المفتاح، المفتاح هو أول رقمين في رقمك، مثل (06)، لا داعي لذلك، فقط أدخل رقمك واضغط على موافق.

ثم عليك إرسال الرمز الذي يظهر لكلمة “PUBG”.

هذه هي الطريقة التي سيتم بها الخصم من رصيد هاتفك المحمول، ثم يمكنك الانتقال إلى حسابك على PUBG Mobile والعثور على شدات PUBG التي تم شحنها من موقع midasbuy.