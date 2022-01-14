السعودية تكشف عن الفئات المشمولة بتحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة

تواصل المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة في إصدار عدد من الضوابط والتفاصيل الجديدة الخاصة بترتيبات استقبال ززار بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة، تزامنًا مع تطبيقها عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشاء وباء كورونا المستجد، في الوقت الذي أوضحت فيه عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، أن تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام، يشمل المعتمرين من الداخل والخارج.

ترتيبات أداء العمرة

وأوضحت الوزارة في بيانها إلى أن وفقًا لما رفعته الجهات المعنية والصحية بشأن الوضع الوبائي في المملكة، ووفقًا لما تم إقراره من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين، فقد تم إصدار عدد من الإجراءات الجديدة التي تتمثل في:

تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام.

يُمكن إلغاء التصريح قبل موعده بأربع ساعات.

لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة.

يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق اعتمرنا قبل دخول وقت التصريح بأربع ساعات.

يمكن إصدار تصريح جديد بعد 10 أيام.

وضوابط زيارة قبر النبي

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه وزارة الحج والعمرة، إلى أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مقتصرة على الرجال فقط، بينما يُمكن للنساء من زيارة الروضة الشريفة، وأوضحت أيضًا عبر تويتر أنه يتطلب وجود موعد بموجب تصريح فعال لزيارة قبر النبي التي تم اقتصار زيارتها على الرجال، أما للنساء بإمكانهم حجز تصريح للصلاة في الروضة الشريفة، وذلك بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين تم تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى ١٠ أيام.

ومن ناحية أخرى، ناشدت الوزارة جميع زوار بيت الله الحرام بضورة اتباع الإرشادات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل وخارج الحرم والأماكن المقدسة، وعدم مخالفتها، خاصةً فيما يخص ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة والمغلقة، وكذلك اتباعد إجراءات التباعد الاجتماعي، فضلاً عن الحصول على كافة التعقيمات والالتزام بتقديم ما يثبت من الحصول على التطعيمات باللقاح.