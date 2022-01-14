أفضل ٥ برامج التعديل في الصور مجانا 100% سهلة وسريعة الاستخدام

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عمر شويل - جدة أفضل ٥ برامج التعديل في الصور، أفضل برامج التعديل في الصور من البرامج التي بعشقها الجميع لأنها تتيح الفرصة لكي يتم تحسين الصورة وكذلك حذف أي خلفيات غير محببة، ويستخدم هذه البرامج المحترفين وغيرهم من الأشخاص الذين يهتمون بالحصول على صور جميلة، وهذه البرامج تتميز بسهولة استخدامها كما أنها تُحسن من الصورة حتى تخرج في أجمل منظر، فهيا بنا نتعرف على أفضل خمسة برامج تعمل على تعديل الصور وتحسينها.

أفضل ٥ برامج التعديل في الصور

لم يعد الاهتمام بهذه البرامج من قبل المصورين فقط ولكن أصبح يهتم بها معظم الأشخاص الذين يحبون التقاط الصور في كل الأوقات وتسجيل اللحظات، وهذه البرامج هي:

تطبيق تعديل الصور lightroom

يعتمد على هذا البرنامج الكثيرون على هواتفهم من أجل التعديل السريع، كما أنه تتوفر منه نسخ يتم تحميلها على أجهزة الكمبيوتر، ويستخدمون كذلك كل المصورين المحترفين.

تطبيق تعديل الصور Prisma

يعتمد هذا التطبيق على استخدام المؤثرات التي تعمل على تغير شكل الصورة تماماً، وهو من البرامج المفضلة عند رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه من البرامج التي يمكنها أن تجعل الصور تبدوا كلوحة زيتية أو صورة بالأبيض والأسود.

تطبيق تعديل الصور Snapseed

هو أحد أفضل تطبيقات التعديل في الصور على الهواتف الذكية، كما أنه يتوفر لهواتف الأندرويد والآيفون، كما أنه من البرامج سهلة الاستخدام ويقدم كل الأدوات اللازمة لإخراج صورة جيدة.

تطبيق تعديل الصور VSCO

يتوافر منه نسخة مجانية ولكن بأدوات أقل، ولكن تتوفر منه نسخة مدفوعة تحتوي على أدوات أكثر وبالتالي تعمل على استخراج صورة أفضل.

تطبيق تعديل الصور Photoshop Express

يعتبر أشهر تطبيق تعديل في الصور ويستخدمه الملايين من المبتدئين والمحترفين على حد سواء، وهو يعتبر تطبيقاً مناسباً للهواة وذلك بسبب إمكانية التعديل التي يتيحها بأدوات بسيطة.