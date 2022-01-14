نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، الذي خصصته الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من أجل التقديم على الضمان المطور لكل المواطنين بالسعودية، والذين يرغبون في الاستفادة من الإعانة المادية التي تقدمها حكومة المملكة، ومعاش الضمان الاجتماعي الذي يصرف للمستفيدين من البرنامج كل شهر، يوفّر لهم سبل تحقيق الاكتفاء المادي بالإضافة إلى تأهيل وتدريب المستحقين القادرين على العمل، ويستهدف بالدرجة الأولى الأسر المحتاجة أيضا والتي لا تستطيع توفير كافة المتطلبات الضرورية من أجل حياة كريمة، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية قد قامت بالتعاون مع صندوق هدف، بالإضافة إلى جهات أخرى، ويمكن للفئات التي ترى أنها حائزة على شروط الأهلية أن تقوم بعملية تسجيل الضمان الاجتماعي، سنورد لكم من خلال مقالنا هذا رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، تابعوا معنا التفاصيل.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تجدر الإشارة لكل الباحثين عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، بأنّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد استحدثت شروطا جديدة من أجل استحقاق معاش الضمان المطور، بالنسبة لقيمة الراتب فإنه يصرف لعائل أسرة 1100 ريال كل شهر، أما التابعين 550 ريالاً بالنر لعدد أفراد العائلة، فمثلا أسرة من أب وزوجته وولدين، يحصل الأب فيها على 1100 وزوجته 550 ريال والأبناء (1650 ريال).

تجدر الإشارة لكل راغب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وضعت خصيصا لهذا الغرض رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي . وهي بذلك تسهل على المواطنين الباحثين عن الضمان المطور تسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ولكن يجب أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط التي لا يمكن أن يقبلوا من دونها.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم اتباع آلية خاصة عند احتساب قيمة دعم الضمان المطور. ويتم هذا من خلال احتساب قيمة الدعم عن طريق المدخول العام لرب الأسرة (الدخل المكتسب) سواء كان يشغل وظيفة حكومية أو خاصة. يتم خصم 50% من قيمة راتبه من طرف الوزارة المعنية في الحساب، في حال كان عائل الأسرة مستفيد من دعم حكومي من برامج الدعم يتم إضافة المبلغ كله إلى قيمة الدخل المحتسب.

طريقة تقديم الضمان المطور 1443

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية الضمان الاجتماعي المطور، تسجيل عبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد. وهذا من خلال منصة الدعم والحماية الإلكترونية، وهي من بين أهم الخدمات التي أطلقتها الوزارة المعنية لكل المواطنين السعوديين الراغبين في الاستفادة من صرف المعاش، ويتم ذلك من خلال اتباع ما يلي:

الولوج إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية .

النقر على تسجيل جديد.

يقوم المستعلم بتعبئة بياناته (رقم الهوية، وتاريخ الميلاد ، ورقم الجوال).

يدرج كلمة مرور ثم يقوم تأكيدها، بالإضافة إلى رمز التحقق الظاهر، ثم النقر على مربع بالموافقة على الشروط والأحكام.

ثم ينقر المتقدم السعودي على كلمة تسجيل.

ستصل له رسالة نصية قصيرة عبر النظام، تتضمن تفعيل وتوثيق الحساب.

. النقر على تسجيل جديد. يقوم المستعلم بتعبئة بياناته (رقم الهوية، وتاريخ الميلاد ، ورقم الجوال). يدرج كلمة مرور ثم يقوم تأكيدها، بالإضافة إلى رمز التحقق الظاهر، ثم النقر على مربع بالموافقة على الشروط والأحكام. ثم ينقر المتقدم السعودي على كلمة تسجيل. ستصل له رسالة نصية قصيرة عبر النظام، تتضمن تفعيل وتوثيق الحساب. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المسجل كتابة رقم الهوية وكلمة السر، ثم يتم انتقاله إلى صفحة استكمال التسجيل.

يدرج المواطن كل البيانات المتعلقة به في الخانات المناسبة، رقم حساب الآيبان والذي يجب أن يكون نشطا.

يدرج المواطن كل البيانات المتعلقة به في الخانات المناسبة، رقم حساب الآيبان والذي يجب أن يكون نشطا. يدرج بيانات الملف الموحد، ثم يقوم بتعبئة بيانات السكن، ثم يقوم باختيار برنامج “الضمان الاجتماعي المطور”.

بعد أن يكمل كل الخطوات التي ذكرت يضغط على تقديم ليتم بهذا تسجيل الضمان الاجتماعي بنجاح، وما عليه سوى أن ينتظر دراسة طلبه.

إلى هنا نصل مع متابعينا إلى خاتمة المقال، لقد تناولنا موضوع يستفسر عنه العديد من المواطنين السعوديين في الآونة الأخيرة. وهو رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، كما ذكرنا لكم خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي بشكل صحيح.