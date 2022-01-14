الرئيس اللبناني: ندعم حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة

دوت الخليج :- أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، وقوف بلاده "الدائم الى جانب قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأبرزها حقّا العودة، وقيام دولته المستقلة".

جاء ذلك خلال استقبال عون، الثلاثاء، وفدا من اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة امين سر اللجنة الفريق جبريل الرجوب، وذلك في القصر الجمهوري ببعبدا (شرق)، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

كما حضر اللقاء سفيرا فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، ولدى سوريا، سمير الرفاعي، بحسب المصدر نفسه.

ولفت عون أنه "حمل على الدوام القضية الفلسطينية في المواقف التي اتخذها في المحافل الدولية والإقليمية، وهو كان وسيظل مؤمناً بعدالة هذه القضية ووجوب عيش الشعب الفلسطيني بسلام في دولته المستقلة".

بدوره، شدد الرجوب على أن "الوجود الفلسطيني في لبنان كان وسيبقى عنصر استقرار على أرضه"، مؤكدًا "امتنان الشعب الفلسطيني لحسن الضيافة التي يلقاها هناك".

وأكد أن "القيادة الفلسطينية تعمل على ثلاثة مسارات مختلفة لاستعادة حقوق شعبه، أولها المنظمات الدولية والأمم المتحدة، وثانيها تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وثالثها تطوير المقاومة الشعبية".

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى في أنحاء متفرقة من البلاد.

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