حريق ضخم يلتهم مصفاة نفط في الكويت
اندلع حريق ضخم اليوم في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتية، اقتصرت اضراره على حدوث إصابات بين العاملين في المصفاة.
وأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، الجمعة، وفاة عاملين اثنين متأثرين بجروحهما، من جراء الحريق الذي اندلع في مصفاة ميناء الأحمدي.
وقالت الشركة إنه تم تسجيل حالتي وفاة لعاملين من الجنسية الآسيوية تم العثور عليهما في موقع الحادث، مضيفة أنه تم نقل 5 من المصابين من مستشفى العدان إلى مستشفى البابطين في حالة حرجة، فيما لا يزال 3 مصابين يتلقون العلاج في مستشفى الفروانية، ومصابان في عيادة الشركة بحالة مستقرة.
وأعلنت سابقاً عن تسجيل 10 إصابات، تم نقل 7 منها لمستشفى العدان لاستكمال العلاج، 5 منها إصابات بحروق شديدة و2 بحروق متوسطة، بينما تم علاج 3 إصابات بحروق طفيفة في عيادة المصفاة.
وأكدت الشركة عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير من جراء الحريق، كما لم يتأثر التسويق المحلي وتزويد وزارة الكهرباء والماء نظرا لكون الوحدة المتضررة خارج الخدمة.
يشار إلى أن الشركة أعلنت في سبتمبر الماضي أنها بدأت مشروعا صديقا للبيئة يتضمن زيادة القدرة التكريرية في مصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا.
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