التحالف: مقتل 330 حوثيا وتدمير 29 آلية فى 48 عملية بمأرب والبيضاء

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية فى مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن الاستهدافات دمرت 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية بأكثر من 250 عنصرا.





ولفت إلى أنه تم تنفيذ 12 عملية استهداف للميليشيات فى البيضاء خلال 24 ساعة، موضحا أن الاستهدافات فى البيضاء دمرت 7 آليات عسكرية وخسائر بشرية بأكثر من 80 عنصرا، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

وكان التحالف كشف، الخميس، عن استهدافات نفذها خلال آخر 24 ساعة ضد الحوثيين فى مأرب والبيضاء أسفرت عن مصرع أكثر من 340 حوثيا.

وقال التحالف إنه نفذ فى مأرب 31 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال آخر 24 ساعة، ما أسفر عن تدمير 18 آلية عسكرية للميليشيات، وإحداث خسائر بشرية تجاوزت 220 عنصرا من الحوثيين.

وفى البيضاء، أعلن التحالف عن تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات فى آخر 24 ساعة، ما أدى إلى تدمير 13 آلية عسكرية للميليشيات ومقتل أكثر من 120 عنصراً.

فى سياق آخر، أشار التحالف إلى "تقدمات نوعية لـ "ألوية اليمن السعيد" فى الجيش اليمنى بالجبهات الشمالية"، مؤكداً "التحامها مع ألوية العمالقة فى جبهة مأرب الجنوبية".

وفى وقت سابق، أكد الناطق باسم الجيش اليمنى، عبده مجلى، الخميس، تدمير 80% من إجمالى أسلحة ومعدات ميليشيات الحوثى فى محافظة مأرب بالمدفعية والطيران.