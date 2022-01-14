ولفت إلى أنه تم تنفيذ 12 عملية استهداف للميليشيات فى البيضاء خلال 24 ساعة، موضحا أن الاستهدافات فى البيضاء دمرت 7 آليات عسكرية وخسائر بشرية بأكثر من 80 عنصرا، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".
وكان التحالف كشف، الخميس، عن استهدافات نفذها خلال آخر 24 ساعة ضد الحوثيين فى مأرب والبيضاء أسفرت عن مصرع أكثر من 340 حوثيا.
وقال التحالف إنه نفذ فى مأرب 31 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال آخر 24 ساعة، ما أسفر عن تدمير 18 آلية عسكرية للميليشيات، وإحداث خسائر بشرية تجاوزت 220 عنصرا من الحوثيين.
وفى البيضاء، أعلن التحالف عن تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات فى آخر 24 ساعة، ما أدى إلى تدمير 13 آلية عسكرية للميليشيات ومقتل أكثر من 120 عنصراً.
فى سياق آخر، أشار التحالف إلى "تقدمات نوعية لـ "ألوية اليمن السعيد" فى الجيش اليمنى بالجبهات الشمالية"، مؤكداً "التحامها مع ألوية العمالقة فى جبهة مأرب الجنوبية".
وفى وقت سابق، أكد الناطق باسم الجيش اليمنى، عبده مجلى، الخميس، تدمير 80% من إجمالى أسلحة ومعدات ميليشيات الحوثى فى محافظة مأرب بالمدفعية والطيران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف: مقتل 330 حوثيا وتدمير 29 آلية فى 48 عملية بمأرب والبيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.